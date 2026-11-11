Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 11 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken iki borçlanma aracı ödemesinin, ödeme tutarlarının aktarılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini duyurdu. Açıklamada Nurol Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikası ile Uşak Seramik Sanayi AŞ tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma aracına ilişkin ödemelerin yapılamadığı bildirildi.

MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan bildirimine göre, ödemesi gerçekleştirilemeyen ilk kıymet, Nurol Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen ve fon kullanıcısı WorqCompany Dış Ticaret Anonim Şirketi olan TRDNVKAK2631 ISIN kodlu yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası oldu.

Söz konusu kira sertifikasının 11 Kasım 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ödeme tutarının MKK'ya aktarılmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

UŞAK SERAMİK'İN BORÇLANMA ARACI ÖDEMESİ DE YAPILAMADI

MKK açıklamasında yer alan ikinci kıymet ise Uşak Seramik Sanayi AŞ tarafından ihraç edilen TRFUSAKK2619 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracı oldu.

Şirketin 11 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirmesi gereken itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle MKK aracılığıyla tamamlanamadı.

Böylece aynı gün iki ayrı ihraççıya ait borçlanma aracında itfa ve kupon ödemeleri gerçekleştirilememiş oldu. MKK'nın KAP bildiriminde, her iki işlemde de ödemelerin yapılamama nedeni olarak ilgili tutarların aktarılmaması gösterildi.

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