Borsa İstanbul'da HDFGS koduyla işlem gören Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, yönetim kurulunda yaşanan ayrılığı duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed İrfan Gökalp'in istifa dilekçesinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilişkin değerlendirmenin ilerleyen bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Şirket, gerekli yasal bildirim ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirileceğini bildirdi.

İstifanın gerekçesine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhammed İrfan GÖKALP'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasına ilişkin dilekçesi kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin değerlendirmenin ilerleyen bir tarihte yapılması ve gerekli yasal bildirim ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."