Borsa İstanbul'da VSNMD koduyla işlem gören Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adana'daki Gündoğan Şubesi'nde bulunan Kırma-Eleme Tesisi faaliyetine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket, tesis için gerekli çevre izin süreci kapsamında İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

VİŞNE MADENCİLİK UYGUNLUK YAZISINI ALDI

Vişne Madencilik, 16 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklamasında, Gündoğan Şubesi'nde bulunan 200704213 ruhsat numaralı sahada gerçekleştirilecek Kırma-Eleme Tesisi faaliyeti kapsamında "Hava Emisyonu" konulu uygunluk yazısı için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

Şirketin son KAP açıklamasına göre, T.C. Adana Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım 2026 tarihinde İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı verildi.

Söz konusu yazı, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılacak çevre izni/çevre lisansı başvurusuna esas oluşturacak.

VSNMD ÇEVRE İZİN BELGESİ İÇİN BAŞVURU YAPACAK

Vişne Madencilik, uygunluk yazısının alınmasının ardından Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İzin Belgesi başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Şirket, izin sürecine ilişkin önemli gelişmelerin kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağını bildirdi.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere verildi;

"Şirketimizin 16.10.2026 tarihli özel durum açıklamasında, Gündoğan Şubesi'nde bulunan 200704213 ruhsat numaralı sahada gerçekleştirilecek Kırma-Eleme Tesisi faaliyeti kapsamında, T.C. Adana Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü nezdinde "Hava Emisyonu" konulu uygunluk yazısı alınmasına ilişkin başvurunun yapıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bu kapsamda, Şirketimizin Gündoğan Şubesi'nde bulunan 200704213 ruhsat numaralı sahada gerçekleştirilecek Kırma-Eleme Tesisi faaliyeti kapsamında, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çevre izni/çevre lisansı başvurusuna esas olmak üzere, T.C. Adana Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 10.11.2026 tarihinde "İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı" verilmiştir.

Söz konusu uygunluk yazısının ardından, Şirketimizce Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İzin belgesi başvurusunda bulunulacaktır.

Söz konusu sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."