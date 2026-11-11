ABD enflasyon verisinin ardından sert düşüş yaşayan altın fiyatları yeniden toparlanmaya başladı. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, ons altında 4.000 dolar seviyesinin destek, 4.155 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtti.

Hansen'e göre Fed'in faiz politikası beklentilerinde yaşanabilecek değişim, altın fiyatlarında yeni bir yükselişin önünü açabilir.

Altın piyasasında ABD'den gelen enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Beklentilerin üzerinde açıklanan ekim ayı enflasyon verisinin ardından ons altın salı günü yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 4.000 dolar seviyesine yaklaştı.

ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesiyle baskı altında kalan altın fiyatları, yaşanan sert satışların ardından yeniden toparlanma sinyali verdi.

ALTIN FİYATLARINDA 4.000 DOLAR DESTEĞİ, 4.155 DOLAR DİRENCİ

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Hansen, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisinin, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımını destekleyen açıklamalarının hemen ardından geldiğine dikkat çekti.

Waller'ın 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artışı ihtimalini de dışlamadığını belirten Hansen, gelişmelerin ardından piyasalarda aralık ayında faiz artırımı beklentisinin tamamen fiyatlandığını ifade etti.

Piyasalarda gelecek yılın haziran ayına kadar iki ilave faiz artırımı daha beklendiğini aktaran Hansen, bu beklentilerin ABD tahvil getirilerinde sert yükselişe yol açtığını kaydetti.

Hansen'e göre ons altında 4.000 dolar seviyesi şimdilik önemli bir destek noktası olarak öne çıkarken, 4.155 dolar seviyesi aşılması gereken direnç konumunda bulunuyor.

FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞİRSE ALTIN YÜKSELEBİLİR

Altın fiyatları üzerinde tahvil getirileri ve doların yanı sıra sistematik yatırım fonlarının işlemleri de etkili oluyor.

Hansen, açığa satış pozisyonlarının kapatılmasıyla gerçekleşen önemli miktardaki alımların ardından trend takip eden sistematik yatırım fonlarının (CTA) yeniden satış yönünde hareket ettiğini belirtti.

Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin düşüş eğilimini sürdürdüğünü ifade eden Hansen, bu görünümün altın fiyatlarında kalıcı toparlanmayı zorlaştırabileceğini söyledi.

Bununla birlikte para politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi durumunda altın piyasasında yeni bir yükseliş hareketinin gündeme gelebileceğine işaret etti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINA DESTEK SAĞLAYABİLİR

Hansen, enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan gerilemenin kalıcı olması halinde önümüzdeki aylarda enflasyonist baskıların hafifleyebileceğini belirtti. Böyle bir gelişmenin Fed'e yönelik giderek güçlenen faiz artırımı beklentilerini değiştirebileceğini ifade etti.

Piyasaların gelecek yılın haziran ayına kadar fiyatladığı toplam üç faiz artırımı beklentisinin azalması durumunda ABD tahvil getirileri ve dolar üzerindeki baskının hafifleyebileceğini kaydeden Hansen, bunun altın fiyatlarına yeniden destek sağlayabileceğini değerlendirdi.

Altının önümüzdeki dönemdeki yönünde Fed'in faiz politikası, ABD tahvil getirileri ve doların seyrinin belirleyici olması bekleniyor.

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde tekrardan yükselişe geçti. Ons altın yazım sırasında yüzde 0,69’lık yükselişe 4058 dolardan, gram altın yüzde 0,69’luk yükselişle 6554 TL’den işlem gördü.

Kaynak: CNBC-e

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