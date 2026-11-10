Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), Sivas'taki Alacahan Altın Projesi'ne ilişkin güncellenmiş maden kaynak tahminini açıkladı. UMREK standartlarına uygun hazırlanan rapora göre projede toplam 893 bin ons içerilen altın kaynağı belirlendi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından 10 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Alacahan Altın Projesi'nin güncellenmiş maden kaynak tahminine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Şirketin açıklamasına göre, ERMADEN'in Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüttüğü Alacahan Altın Projesi kapsamında ilave sondaj, analiz ve teknik değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Elde edilen yeni veriler doğrultusunda üç boyutlu jeolojik model ve jeoistatistiksel tahmin yaklaşımı güncellendi. Böylece maden kaynaklarının miktarı, tenörü ve güvenilirlik sınıflaması yeniden değerlendirildi.

ALACAHAN'DA 785 BİN ONS BELİRLENMİŞ ALTIN KAYNAĞI

DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Ulusal Maden Kaynak ve Maden Rezerv Raporlama Kodu'nun (UMREK) Şubat 2023 tarihli ikinci versiyonu esas alınarak hazırlanan raporda, iki farklı kaynak sınıfı açıklandı.

Rapora göre Alacahan Altın Projesi'nde 33,84 milyon ton kütleye, ton başına 0,72 gram altın ortalama tenöre ve 785 bin ons içerilen altına sahip Belirlenmiş Maden Kaynakları tespit edildi.

Ayrıca 7,89 milyon ton kütleye, ton başına 0,43 gram altın ortalama tenöre ve 108 bin ons içerilen altına sahip Mümkün Maden Kaynakları belirlendi.

Kaynak: KAP

ALACAHAN ALTIN PROJESİ'NİN GÜNCEL KAYNAK TAHMİNİ

Kaynak sınıfı Kütle Ortalama altın tenörü İçerilen altın Belirlenmiş Maden Kaynakları 33,84 milyon ton 0,72 g/t 785 bin ons Mümkün Maden Kaynakları 7,89 milyon ton 0,43 g/t 108 bin ons Toplam 41,73 milyon ton — 893 bin ons

SONDAJ ÇALIŞMALARI 2 KİLOMETRELİK KORİDORDA YOĞUNLAŞTI

Şirket açıklamasında, Alacahan Altın Projesi'ndeki sondaj çalışmalarının ağırlıklı olarak Altındağ ile Kızılada Tepe arasında uzanan yaklaşık 2 kilometrelik mineralizasyon koridorunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Mevcut yatağın kuzeybatı ucunda elde edilen jeolojik ve jeokimyasal verilerin, mineralizasyonun doğrultu boyunca devam edebileceğine işaret ettiği ifade edildi. Ancak bu olası devamlılığın henüz sondajlarla doğrulanmadığı ve açıklanan maden kaynaklarına dahil edilmediği vurgulandı. Söz konusu alan, ilave arama ve sondaj çalışmaları açısından öncelikli hedefler arasında değerlendiriliyor.

TEKNİK VE EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER SÜRECEK

Güncellenmiş Maden Kaynak Tahmini, DAMA bünyesindeki UMREK Yetkin Kişisi Jeoloji Mühendisi Mehmet Ali Akbaba'nın sorumluluğunda hazırlandı.

Ereğli'nin açıklamasında, elde edilen sonuçların Alacahan Altın Projesi'nin gelişim potansiyelini ortaya koyduğu ve projenin değerlendirilmesinde önemli bir aşama oluşturduğu belirtildi.

Projenin bundan sonraki sürecinde teknik ve ekonomik değerlendirmeler yürütülecek. Bu çalışmaların sonuçlarına göre Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

EREGL hisseleri günü yüzde 0,73’lük düşüş ile 32,52 TL’den kapattı. Haftalık bazda yüzde 8,33 yükseldi.

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