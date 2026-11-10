Singapur Para Otoritesi (MAS), yabancı merkez bankaları ve resmi kurumlar için altın saklama hizmetini başlattı.

Altın rezervlerini farklı merkezlerde tutmak isteyen kuruluşlara yönelik hizmette, mevcut kapasitesi 500 tona ulaşan ulusal para kasası kullanılacak. MAS, ihtiyaç duyulması halinde bu kapasitenin artırılabileceğini bildirdi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN REZERVLERİNDE YENİ ARAYIŞ

MAS Başkanı Tharman Shanmugaratnam, Singapur'un diğer altın merkezlerinin veya mevcut saklama hizmetlerinin yerini almayı hedeflemediğini belirtti.

Altının rezerv varlık olarak kullanımına yönelik talebin arttığına dikkat çeken Shanmugaratnam, merkez bankalarının rezervlerini daha dayanıklı hale getirmek amacıyla alternatif saklama seçenekleri aradığını ifade etti.

MAS ayrıca Singapur'da faaliyet gösteren ve gerekli uzmanlığa sahip kıymetli maden bankalarına da altın saklama hesapları sağlayacağını duyurdu.