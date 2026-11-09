Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim 2026 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre, yatırım araçlarının enflasyon karşısındaki performansları belli oldu.

Ekim ayında aylık bazda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 ile brüt mevduat faizinde gerçekleşti.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,31 oranında reel kayıp kaydetti.

EKİM AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI MEVDUAT FAİZİ OLDU

TÜİK verilerine göre, ekim ayında mevduat faizi enflasyondan arındırılmış hesaplamalarda yatırımcısına pozitif reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE bazlı değerlendirmede Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) de yüzde 0,91 oranında reel getiri sağladı.

Ancak TÜFE bazlı hesaplamada DİBS'in reel getirisi eksi yüzde 0,01 olarak gerçekleşti.

BIST 100, ALTIN, DOLAR VE EURO NE KADAR KAYBETTİ?

Ekim ayında finansal yatırım araçlarının TÜFE ile indirgendiğinde reel getiri ve kayıp oranları şöyle gerçekleşti:

Yatırım aracı Reel getiri (%) Mevduat faizi (brüt) +%0,39 DİBS -%0,01 ABD doları -%0,95 Euro -%3,53 Külçe altın -%5,57 BIST 100 -%15,31

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise ABD doları yüzde 0,04, euro yüzde 2,65, külçe altın yüzde 4,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,53 oranında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

Söz konusu oranlar, yatırım araçlarının nominal fiyat değişimlerini değil, enflasyon etkisinden arındırılmış performanslarını gösteriyor.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri yine brüt mevduat faizinde gerçekleşti.

Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE bazında yüzde 21,13, TÜFE bazında ise yüzde 21,11 oranında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

Böylece BIST 100, üç aylık dönemde de incelenen yatırım araçları arasında en yüksek reel kaybın yaşandığı araç oldu.

ALTI AYLIK GETİRİDE DİBS İLK SIRADA

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 oranında reel getiri sağladı.

BIST 100 endeksi ise aynı dönemde Yİ-ÜFE bazında yüzde 25,17, TÜFE bazında yüzde 23,98 reel kayıpla en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK BAZDA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI DİBS OLDU

Yıllık değerlendirmede de en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetlerinde görüldü.

DİBS'in yıllık reel getirisi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,96, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,04 olarak gerçekleşti.

Böylece ekim ayında ve üç aylık dönemde mevduat faizi, altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde ise DİBS en yüksek reel getiri sağlayan yatırım araçları olarak öne çıktı.