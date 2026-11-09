Türkiye'de turizm sektöründeki fiyat artışlarıyla birlikte yurt dışı seyahatlere yönelik talep artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı üçüncü çeyrek turizm istatistikleri, vatandaşların seyahat tercihlerindeki değişimi ortaya koydu.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın TÜİK verilerinden derlediği habere göre, temmuz-eylül döneminde yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 4 milyon 202 bin 160 kişiye ulaştı.

YURT DIŞINA TATİLE GİDENLERİN SAYISI 3 KATINA ÇIKTI

Verilere göre, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde gezi ve eğlence amacıyla yurt dışına çıkan vatandaş sayısı 998 bin 549 olarak kaydedildi.

2026 yılının aynı döneminde ise bu sayı 2 milyon 983 bin 791 kişiye yükseldi.

Böylece tatil amaçlı yurt dışına çıkışlar, 2022-2026 döneminde yüzde 198,8 artarak yaklaşık 3 katına ulaştı.

Tatil amacıyla yurt dışına çıkan vatandaşların yıllara göre dağılımı şöyle:

Yıl Tatil amaçlı yurt dışına çıkan kişi sayısı 2022 998.549 2023 1.420.000 2024 1.800.000 2025 2.170.000 2026 2.983.791

Veriler her yılın temmuz-eylül dönemini kapsamaktadır. 2023-2025 rakamları yaklaşık değerlerdir.

2022 yılında yurt dışına çıkan vatandaşların yüzde 48,2'si seyahat amacını gezi ve eğlence olarak belirtirken, bu oran 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 71'e ulaştı.

YURT DIŞINA ÇIKAN TÜRKLER 3 AYDA 3 MİLYAR DOLAR HARCADI

Yurt dışı seyahat sayısındaki artış, turizm harcamalarına da yansıdı.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde 1,47 milyar dolar olan vatandaşların yurt dışı turizm gideri, 2026'nın aynı döneminde 3 milyar 40 milyon dolara yükseldi.

Böylece yurt dışı turizm giderleri dört yıllık dönemde yüzde 107,5 arttı.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde yurt dışına seyahat eden vatandaşların kişi başına ortalama harcaması ise 723 dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde toplam harcamaların 2,57 milyar dolarını kişisel harcamalar, 467,6 milyon dolarını ise paket tur ödemeleri oluşturdu.

YURT DIŞI TATİLLERİNDE KALIŞ SÜRESİ KISALDI

Yurt dışına çıkan vatandaşların sayısı artarken ortalama kalış süresinde düşüş kaydedildi.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde 12,97 gün olan ortalama yurt dışı kalış süresi, 2026'nın aynı döneminde 7,18 güne geriledi.

Yıllara göre ortalama kalış süresi:

2022: 12,97 gün

2023: 12,27 gün

2024: 7,85 gün

2025: 7,84 gün

2026: 7,18 gün

Aynı dönemde vatandaşların yurt dışındaki otel, motel ve pansiyonlarda gerçekleştirdiği geceleme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 artarak 13,8 milyona yaklaştı.

YURT DIŞINDA RESTORAN HARCAMALARI 713 MİLYON DOLARI AŞTI

Yurt dışı turizm giderlerinde paket tur ve restoran harcamaları öne çıktı.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde 230,9 milyon dolar olan paket tur harcamaları, 2026'nın aynı döneminde 467,6 milyon dolara yükseldi.

Restoran harcamaları ise yüzde 65,4 artışla 431,5 milyon dolardan 713,6 milyon dolara ulaştı.

Ulaştırma harcamaları da aynı dönemde yüzde 119,7 artarak 198,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'YE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI GERİLEDİ

Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatleri artarken, Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısında düşüş gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 23 milyon 255 bin kişiye geriledi.

Buna karşılık Türkiye'nin toplam turizm geliri yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinin 25,29 milyar dolar olduğu dönemde, kişi başı ortalama harcama 1.087,69 dolar olarak hesaplandı.

YABANCI TURİSTLERİN ALIŞVERİŞ HARCAMALARI AZALDI

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin harcama dağılımında da değişiklik yaşandı.

Üçüncü çeyrekte konaklama gelirleri yüzde 19 artarak 3,15 milyar dolara, yeme-içme gelirleri ise yüzde 8,7 yükselerek 5,20 milyar dolara ulaştı.

Buna karşılık turistlerin giyecek ve ayakkabı harcamaları yüzde 8,5 azalarak 1,86 milyar dolara geriledi.

Sağlık turizmi harcamaları ise aynı dönemde yüzde 23,6 artışla 1 milyar 33 milyon dolara yükseldi.

Böylece sağlık turizmi harcamaları, tek bir çeyrekte ilk kez 1 milyar dolar seviyesini aştı.