Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda yanıltıcı reklam ve ürün tanıtımlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Son incelemede, ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinde "yüzde 100 pamuk" ibaresiyle satışa sunduğu kırlent kılıflarının etiketlerinde farklı bir içerik bilgisi bulunduğu belirlendi.

Ürünleri satın alan tüketici, teslim aldığı kırlent kılıflarının dikili etiketlerinde "yüzde 100 polyester" ifadesiyle karşılaştı.

FİRMAYA 1 MİLYON 83 BİN TL CEZA

Tüketicinin karşılaştığı durumun ardından Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından inceleme gerçekleştirildi.

İnceleme sonucunda internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve yanıltıcı reklamların durdurulmasına karar verildi.

TİCARET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinde ’yüzde 100 pamuk’ ibaresiyle satışa sunduğu kırlent kılıflarını satın alan tüketici, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde "yüzde 100 polyester’ ifadesiyle karşılaştı. Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"