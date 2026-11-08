Küresel piyasaları 9-13 Kasım 2026 haftasında yoğun bir ekonomik veri takvimi bekliyor. ABD'de açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu ve Türkiye'nin cari işlemler dengesi haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor. Beş günlük takvimde sanayi üretimi, büyüme, istihdam ve üretici fiyatları verileri de açıklanacak.

ABD ENFLASYONU 10 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Haftanın önemli ekonomik gelişmelerinden biri, 10 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak ABD ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak.

ABD'de aylık enflasyonun yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki dönemde aylık enflasyon yüzde 0,6, yıllık enflasyon ise yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyan veriler, dolar endeksi, ABD tahvil faizleri ve altın fiyatlarında fiyatlamaları etkileyebilecek.

13 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de ABD'deki fiyat baskılarının seyrine ilişkin yeni veriler sunacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİNİ AÇIKLAYACAK

Türkiye'de haftanın önemli gelişmelerinden biri, TCMB'nin 12 Kasım Perşembe günü yayımlayacağı 2026 yılının dördüncü Enflasyon Raporu olacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda raporun sunumunu gerçekleştirecek. Sunumun ardından saat 11.00'de soru-cevap bölümüne geçilecek.

Raporda Merkez Bankası'nın güncel enflasyon tahminleri, fiyat istikrarına ilişkin değerlendirmeleri ve para politikası görünümü öne çıkacak.

Açıklanacak tahminler, gelecek döneme ilişkin faiz ve enflasyon beklentileri açısından önem taşıyor.

CARİ DENGE VERİLERİ CUMA GÜNÜ GELECEK

Yurt içinde haftanın son işlem gününde eylül ayı cari işlemler dengesi açıklanacak.

TCMB, 13 Kasım Cuma günü saat 10.00'da ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlayacak.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla vermişti. Aynı dönemde yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Eylül ayı verileri, Türkiye'nin dış finansman dengesi ve döviz gelirlerinin seyri açısından değerlendirilecek.

9-13 KASIM HAFTASININ EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

Yurt içi ve küresel piyasalarda takip edilecek ekonomik gelişmelerin gün gün takvimi şöyle:

9 KASIM PAZARTESİ

04.30: Çin ekim ayı TÜFE (aylık ve yıllık) ve ÜFE (yıllık)

Çin ekim ayı TÜFE (aylık ve yıllık) ve ÜFE (yıllık) 10.00: Almanya eylül ayı dış ticaret dengesi

Almanya eylül ayı dış ticaret dengesi 10.00: Türkiye ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

Türkiye ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları 18.00: ABD FOMC üyesi Goolsbee'nin konuşması

10 KASIM SALI

06.00: Çin ekim ayı dış ticaret dengesi

Çin ekim ayı dış ticaret dengesi 10.00: Türkiye eylül ayı sanayi üretimi

Türkiye eylül ayı sanayi üretimi 16.15: ABD haftalık ADP istihdam değişimi

ABD haftalık ADP istihdam değişimi 16.30: ABD ekim ayı TÜFE (aylık ve yıllık)

ABD ekim ayı TÜFE (aylık ve yıllık) 16.30: ABD ekim ayı çekirdek TÜFE

ABD ekim ayı çekirdek TÜFE 20.00: ABD EIA kısa vadeli enerji görünümü

11 KASIM ÇARŞAMBA

10.00: Almanya ekim ayı TÜFE (nihai)

Almanya ekim ayı TÜFE (nihai) 10.00: Türkiye eylül ayı perakende satış verileri (aylık ve yıllık)

12 KASIM PERŞEMBE

10.00: İngiltere üçüncü çeyrek GSYH ve eylül ayı sanayi üretimi

İngiltere üçüncü çeyrek GSYH ve eylül ayı sanayi üretimi 10.30: TCMB 2026-IV Enflasyon Raporu

TCMB 2026-IV Enflasyon Raporu 12.00: Avrupa Merkez Bankası (ECB) aylık raporu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) aylık raporu 14.30: Türkiye TCMB brüt döviz rezervleri

Türkiye TCMB brüt döviz rezervleri 16.30: ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları

ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları 18.00: ABD ekim ayı mevcut konut satışları

ABD ekim ayı mevcut konut satışları 20.00: ABD EIA haftalık ham petrol stokları

13 KASIM CUMA

10.00: Türkiye eylül ayı cari işlemler dengesi

Türkiye eylül ayı cari işlemler dengesi 10.00: TCMB kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ve yıl sonu TÜFE beklentisi

TCMB kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ve yıl sonu TÜFE beklentisi 13.00: Euro Bölgesi üçüncü çeyrek GSYH ve istihdam verileri

Euro Bölgesi üçüncü çeyrek GSYH ve istihdam verileri 16.30: ABD ekim ayı ÜFE ve çekirdek ÜFE

ALTIN, DOLAR VE BORSA İÇİN HANGİ VERİLER ÖNEMLİ?

9-13 Kasım haftasında açıklanacak veriler, hem küresel piyasalarda hem de Borsa İstanbul'daki fiyatlamalarda etkili olabilecek.

Altın ve dolar: ABD enflasyon ve üretici fiyatları verileri, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentileri etkileyebileceği için ons altın ve dolar endeksi açısından önem taşıyor.

Borsa İstanbul: TCMB'nin açıklayacağı enflasyon tahminleri ve para politikası değerlendirmeleri, yurt içi faiz beklentileri üzerinden hisse senedi piyasasını etkileyebilecek.

Türk lirası: Sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verileri, ekonomik faaliyetlerin ve dış finansman görünümünün değerlendirilmesi açısından öne çıkıyor.

Böylece haftanın ilk yarısında ABD enflasyon verileri, ikinci yarısında ise TCMB Enflasyon Raporu ve cari işlemler dengesi piyasaların gündeminde olacak.