Tarım ve Orman Bakanlığı, karkas sığır etinin fiyatlandırılmasında kullanılan ağırlık kriterini değiştirdi. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle pazar fiyatının belirlenmesinde soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı esas alınacak. Yönetmelik kapsamındaki işlemlerden sorumlu genel müdürlük de değişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 7 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle karkas sığır etinin pazar fiyatının hesaplanmasında kullanılan ağırlık kriteri yeniden belirlendi. Buna göre daha önce esas alınan soğuk karkas ağırlığı uygulaması yerine sıcak karkas ağırlığı kullanılacak.

KARKAS ET FİYATLARINDA SICAK AĞIRLIK DÖNEMİ

Yönetmelik değişikliğiyle karkas sığır etinin pazar fiyatının belirlenmesinde sıcak karkas ağırlığı temel alınacak. Böylece fiyatlandırmada kullanılan hesaplama kriteri değiştirilmiş oldu.

YETKİLİ GENEL MÜDÜRLÜK DE DEĞİŞTİ

Düzenlemeyle birlikte yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerden sorumlu birimde de değişikliğe gidildi.

Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler, yeni düzenlemeyle Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

7 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.