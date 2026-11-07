Haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 33,28 yükselişle CW Enerji (CWENE) olurken, en fazla değer kaybeden hisse yüzde 9,65 düşüşle Doğuş Otomotiv (DOAS) olarak kayıtlara geçti.

BIST 100'de geçen hafta hisse bazlı hareketlilik dikkat çekti. Yükseliş listesinde ilk beş sırada yer alan hisselerin tamamı yüzde 20'nin üzerinde getiri sağladı. Kaybettiren hisselerde ise düşüş oranları yüzde 1,75 ile yüzde 9,65 arasında değişti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Geçen haftanın en çok kazandıran hissesi CW Enerji oldu. CWENE hisseleri haftalık bazda yüzde 33,28 değer kazanarak listenin ilk sırasına yerleşti.

CW Enerji'yi yüzde 30,40 yükselişle CVK Maden (CVKMD) takip etti. Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM) yüzde 27,89 artışla üçüncü sırada yer alırken, Türk Hava Yolları (THYAO) yüzde 23,55 yükselişle dördüncü oldu.

Listenin beşinci sırasında ise yüzde 23,24 değer kazanan Karsan Otomotiv (KARSN) yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN 5 HİSSESİ

Hisse Kod Haftalık değişim CW Enerji CWENE +%33,28 CVK Maden CVKMD +%30,40 Batıçim BTCIM +%27,89 Türk Hava Yolları THYAO +%23,55 Karsan Otomotiv KARSN +%23,24

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

BIST 100'de geçen haftanın en fazla değer kaybeden hissesi Doğuş Otomotiv oldu. DOAS hisseleri haftalık bazda yüzde 9,65 gerileyerek kaybettirenler listesinin ilk sırasında yer aldı.

Doğuş Otomotiv'i yüzde 8,56 düşüşle Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) izledi. Şok Marketler (SOKM) hisseleri yüzde 6,58 değer kaybederken, Aselsan (ASELS) yüzde 4,39 geriledi.

Listenin beşinci sırasında bulunan TÜPRAŞ (TUPRS) ise haftayı yüzde 1,75 kayıpla tamamladı.

GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN 5 HİSSESİ

Hisse Kod Haftalık değişim Doğuş Otomotiv DOAS -%9,65 Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE -%8,56 Şok Marketler SOKM -%6,58 Aselsan ASELS -%4,39 TÜPRAŞ TUPRS -%1,75

Böylece BIST 100'de haftanın en çok kazandıran beş hissesinin getirisi yüzde 23'ü aşarken, kaybettirenler listesinin ilk sırasında Doğuş Otomotiv yer aldı.

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