Google Haberler

2-6 Kasım haftasında yatırım araçlarının performansı belli oldu. BIST 100 yüzde 6,72, gram altın yüzde 5,54 ve gümüş yüzde 6,31 yükseldi. Ham petrol ise yüzde 12,34 gerileyerek haftanın kaybedeni oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 6,72 yükselirken gram altın yüzde 5,54, ons altın yüzde 4,93 değer kazandı. Haftanın en sert düşüşü ise ham petrolde yaşandı. Ham petrol yüzde 12,34 geriledi.

BORSA İSTANBUL HAFTANIN KAZANDIRANLARI ARASINDA YER ALDI

BIST 100 endeksi, 2-6 Kasım haftasında yüzde 6,72 yükseliş kaydederek 11.482,60 puandan kapanış yaptı. Dolar/TL kuru ise haftalık bazda yüzde 0,41 değer kazanarak 50,13 TL seviyesine ulaştı.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Değerli metallerde de haftalık yükseliş dikkat çekti. Gram altın yüzde 5,54 artışla 6.562,44 TL'den kapanırken ons altın yüzde 4,93 yükselişle 4.070,31 dolara çıktı.

Ons gümüş ise haftayı yüzde 5,66 yükselişle 51,95 dolardan tamamladı. Gram gümüşte de haftalık yükseliş kaydedildi.

PETROL HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI OLDU

Ham petrol fiyatları 2-6 Kasım haftasında yüzde 12,34 değer kaybederek 89,46 dolara geriledi. Böylece petrol, haftanın en fazla düşüş yaşayan yatırım araçlarından biri oldu.

2-6 KASIM HAFTASINDA YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış
Dolar/TL +%0,41 50,13 TL
BIST 100 +%6,72 11.482,60 puan
Gram altın +%5,54 6.562,44 TL
Ons altın +%4,93 4.070,31 dolar
Ons gümüş +%5,66 51,95 dolar
Ham petrol -%12,34 89,46 dolar
Gram gümüş +%6,31 83,77 dolar

Kaynak: Investing

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanvekili Enver Usca tutuklandıFon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanvekili Enver Usca tutuklandı
Gayrimenkul devinin kârında sert düşüş! 2,8 milyar TL'ye gerilediGayrimenkul devinin kârında sert düşüş! 2,8 milyar TL'ye geriledi

Google Haberler