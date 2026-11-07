Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 6,72 yükselirken gram altın yüzde 5,54, ons altın yüzde 4,93 değer kazandı. Haftanın en sert düşüşü ise ham petrolde yaşandı. Ham petrol yüzde 12,34 geriledi.

BORSA İSTANBUL HAFTANIN KAZANDIRANLARI ARASINDA YER ALDI

BIST 100 endeksi, 2-6 Kasım haftasında yüzde 6,72 yükseliş kaydederek 11.482,60 puandan kapanış yaptı. Dolar/TL kuru ise haftalık bazda yüzde 0,41 değer kazanarak 50,13 TL seviyesine ulaştı.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Değerli metallerde de haftalık yükseliş dikkat çekti. Gram altın yüzde 5,54 artışla 6.562,44 TL'den kapanırken ons altın yüzde 4,93 yükselişle 4.070,31 dolara çıktı.

Ons gümüş ise haftayı yüzde 5,66 yükselişle 51,95 dolardan tamamladı. Gram gümüşte de haftalık yükseliş kaydedildi.

PETROL HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI OLDU

Ham petrol fiyatları 2-6 Kasım haftasında yüzde 12,34 değer kaybederek 89,46 dolara geriledi. Böylece petrol, haftanın en fazla düşüş yaşayan yatırım araçlarından biri oldu.

2-6 KASIM HAFTASINDA YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış Dolar/TL +%0,41 50,13 TL BIST 100 +%6,72 11.482,60 puan Gram altın +%5,54 6.562,44 TL Ons altın +%4,93 4.070,31 dolar Ons gümüş +%5,66 51,95 dolar Ham petrol -%12,34 89,46 dolar Gram gümüş +%6,31 83,77 dolar

Kaynak: Investing

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