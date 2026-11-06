Santralde kömür tedarikinin kesilmesi nedeniyle üretimin durma noktasına geldiği iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren Kangal Termik Santrali'nde üretimin durduğu yönündeki iddialar gündeme geldi. Konya Şeker tarafından işletilen santralde kömür tedarikinin tamamen kesildiği, bu nedenle elektrik üretiminin durduğu ileri sürüldü.

İddialara göre santralde çalışan bine yakın işçi de ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı. Santralin son yıllarda işletme maliyetlerini karşılamakta zorlandığı ve kömür temininde güçlük yaşadığı öne sürülüyordu.

KANGAL TERMİK SANTRALİ NEDEN GÜNDEMDE?

Yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim kapasitesine sahip Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen özelleştirme kapsamında Konya Şeker'e devredildi.

Son dönemde ekonomik sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen santral, Konya Şeker tarafından satışa çıkarılmış ancak satış gerçekleşmemişti. Kömür tedarikinde yaşandığı iddia edilen sorunların ardından üretimin tamamen durduğu öne sürüldü.

KANGAL TERMİK SANTRALİ DAHA ÖNCE DE ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Kangal Termik Santrali, 2020 yılında filtre sistemleri nedeniyle gündeme gelmişti. Bacalarında gerekli filtre şartlarını sağlayamadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 1 Ocak 2020'de üretim durdurulmuştu.

Filtre çalışmalarının tamamlanmasının ardından santralde 30 gün sonra tek türbinde, yaklaşık 6 ay sonra ise tam kapasiteyle elektrik üretimine yeniden başlanmıştı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İŞÇİ EYLEMLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Kangal Termik Santrali, son yıllarda çevre kirliliği iddiaları ve çalışanların gerçekleştirdiği işçi eylemleriyle de gündeme geldi. Üretimin durduğu ve çalışanların izne çıkarıldığı yönündeki son iddialar, santralin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Santralde üretimin durdurulduğu ve çalışanların izne çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin şirket veya yetkili kurumlardan yapılacak açıklamalar gelişmelerin netleşmesi açısından önem taşıyor.