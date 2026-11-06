2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam senaryoları gündeme gelmeye başladı. Yüzde 30, yüzde 32,5 ve yüzde 35 zam oranlarına göre yapılan hesaplamalar, yeni yılda çalışanların alabileceği net maaşı ve işverenlerin üstleneceği maliyeti ortaya koydu. Hesaplamalara göre net asgari ücretin 37 bin 902 TL'ye, işverene toplam maliyetin ise 52 bin 951 TL'ye ulaşması bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Asgari ücrette 2027 yılında yapılacak artışa ilişkin beklentiler sürerken, çalışanlar yeni yılda alacakları maaşı, işverenler ise personel maliyetlerini hesaplamaya başladı.

2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanıyor. Bir asgari ücretli çalışanın işverene toplam maliyeti 39 bin 223 TL 13 kuruş seviyesinde bulunuyor. Aylık 1.270 TL asgari ücret desteği düşüldüğünde bu tutar 37 bin 953 TL 13 kuruşa geriliyor.

2027 yılı için yüzde 30, yüzde 32,5 ve yüzde 35 zam ihtimallerine göre hazırlanan hesaplamalar, üç farklı ücret tablosunu ortaya çıkardı.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde brüt ücret 42 bin 939 TL'ye, net asgari ücret ise 36 bin 498 TL 15 kuruşa yükselecek.

Bu senaryoda işverene aylık toplam maliyet 50 bin 990 TL 6 kuruş olacak. Aylık 1.270 TL'lik asgari ücret desteğinin değişmediği varsayılırsa destek sonrası maliyet 49 bin 720 TL 6 kuruşa gerileyecek.

YÜZDE 32,5 ZAM SENARYOSUNDA NET MAAŞ 37 BİN TL'Yİ AŞACAK

Asgari ücrette yüzde 32,5 artış yapılması durumunda brüt ücret 43 bin 764 TL 75 kuruşa, net ücret ise 37 bin 200 TL 4 kuruşa çıkacak.

Bu durumda işverenin bir çalışan için katlanacağı aylık toplam maliyet 51 bin 970 TL 64 kuruşa ulaşacak. Asgari ücret desteğinin aynı kalması halinde destek sonrası maliyet 50 bin 700 TL 64 kuruş olacak.

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA NET ASGARİ ÜCRET 37 BİN 902 TL OLACAK

Yüzde 35 zam senaryosunda brüt asgari ücret 44 bin 590 TL 50 kuruşa yükselirken net asgari ücret 37 bin 901 TL 93 kuruş olarak hesaplanıyor.

Bu ihtimalde işverene toplam maliyet 52 bin 951 TL 22 kuruşa çıkacak. Asgari ücret desteğinin 1.270 TL olarak devam etmesi halinde işverenin destek sonrası maliyeti 51 bin 681 TL 22 kuruş olacak.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI TABLOSU

Ücret ve maliyet kalemleri Mevcut (2026) %30 zam %32,5 zam %35 zam Brüt asgari ücret 33.030,00 TL 42.939,00 TL 43.764,75 TL 44.590,50 TL Net asgari ücret 28.075,50 TL 36.498,15 TL 37.200,04 TL 37.901,93 TL İşverene toplam maliyet 39.223,13 TL 50.990,06 TL 51.970,64 TL 52.951,22 TL Destek sonrası maliyet 37.953,13 TL 49.720,06 TL 50.700,64 TL 51.681,22 TL

Hesaplama notu: Tablodaki senaryolar 2026 yılı prim oranları ve aylık 1.270 TL asgari ücret desteğinin 2027 yılında değişmeden devam edeceği varsayımıyla hazırlanmıştır. Prim oranlarında veya destek tutarında değişiklik yapılması halinde işveren maliyetleri de farklılaşacaktır. Hesaplamalar resmi zam kararı değil, olası artış oranlarına göre oluşturulmuş tahminlerdir.