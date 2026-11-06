Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını dün açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 498,3 milyon TL net zararın ardından bu yılın ocak-eylül döneminde 5,8 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Bilanço sonrasında 6 aracı kurum Doğan Holding hisseleri için hedef fiyatlarını paylaştı. En yüksek hedef fiyat 35,56 TL olurken, en yüksek getiri potansiyeli yüzde 98,55 olarak hesaplandı.

DOĞAN HOLDİNG'İN NET KÂRI 5,8 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Doğan Holding, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 5 milyar 803 milyon 199 bin TL net dönem kârı açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 498,3 milyon TL net zarar bildirmişti.

Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 3 gerilerken, brüt kârı yüzde 37, FAVÖK'ü ise yüzde 56 artış gösterdi. Böylece satış gelirlerindeki düşüşe rağmen operasyonel kârlılık göstergelerinde yükseliş kaydedildi.

DOHOL HİSSELERİ İÇİN ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYATLARI

Finansal sonuçların ardından aracı kurumlar Doğan Holding hisselerine ilişkin hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı.

Tacirler Yatırım, DOHOL hisseleri için 34,40 TL hedef fiyat ve “al” tavsiyesini korudu. Kurumun hesaplamasına göre hissede yüzde 92,07 prim potansiyeli bulunuyor.

İş Yatırım, Doğan Holding için 33,27 TL hedef fiyat ve “al” tavsiyesini sürdürdü. Bu hedef fiyat yüzde 85,76 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Deniz Yatırım, hedef fiyatını 31,90 TL, tavsiyesini ise “al” olarak korudu. Kurumun öngördüğü prim potansiyeli yüzde 78,11 oldu.

Gedik Yatırım, DOHOL için 35,56 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” tavsiyesini sürdürdü. Yüzde 98,55 prim potansiyeliyle en yüksek getiri beklentisini açıklayan kurum oldu.

OYAK Yatırım, Doğan Holding hisseleri için 34,74 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” tavsiyesi açıkladı. Kurumun hesaplamasına göre hissede yüzde 93,97 prim potansiyeli bulunuyor.

GCM Yatırım ise hedef fiyatını 39 TL'den 34,30 TL'ye düşürdü. Kurum, güncel değerlendirmesinde herhangi bir tavsiye belirtmedi. Yeni hedef fiyat yüzde 91,51 prim potansiyeline karşılık geliyor.

DOĞAN HOLDİNG HEDEF FİYAT TABLOSU

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Tacirler Yatırım 34,40 TL Al %92,07 İş Yatırım 33,27 TL Al %85,76 Deniz Yatırım 31,90 TL Al %78,11 Gedik Yatırım 35,56 TL Endeks üstü getiri %98,55 OYAK Yatırım 34,74 TL Endeks üstü getiri %93,97 GCM Yatırım 34,30 TL Belirtilmedi %91,51

Doğan Holding hisselerinin son fiyatı 17,91 TL olarak belirtilirken, aracı kurumların hedef fiyatları 31,90 TL ile 35,56 TL arasında değişti. En yüksek hedef fiyatı 35,56 TL ile Gedik Yatırım açıklarken, kurumun hesapladığı prim potansiyeli yüzde 98,55 oldu.

Not: Aracı kurumların hedef fiyatları ve tavsiyeleri kendi beklentilerini yansıtır; kesin getiri garantisi veya yatırım tavsiyesi değildir.