Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 gerilerken, brüt kârı yüzde 37, FAVÖK'ü ise yüzde 56 arttı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 498,3 milyon TL net zarar açıklarken, 2026 yılının ilk dokuz ayında 5 milyar 803 milyon 199 bin TL net dönem kârı elde etti.

DOHOL'ÜN BRÜT KÂRI VE FAVÖK'Ü YÜKSELDİ

Doğan Holding'in 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde satış gelirleri 84 milyar 757 milyon 664 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 86 milyar 945 milyon 18 bin TL olan satış gelirleri böylece yüzde 3 azaldı.

Şirketin brüt kârı ise yıllık bazda yüzde 37 artışla 19 milyar 995 milyon 965 bin TL'ye yükseldi. FAVÖK, yüzde 56'lık artışla 14 milyar 441 milyon 791 bin TL seviyesine ulaştı.

Net parasal pozisyon kayıpları da geçen yılın aynı dönemindeki 6 milyar 88 milyon 876 bin TL'den 7 milyar 187 milyon 93 bin TL'ye çıktı.

DOĞAN HOLDİNG NET ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

DOHOL'ün finansal sonuçlarında öne çıkan gelişmelerden biri net dönem kârındaki değişim oldu. Şirket, 2025 yılının ilk dokuz ayında 498 milyon 323 bin TL net zarar açıklarken, 2026'nın aynı döneminde 5 milyar 803 milyon 199 bin TL net kâr bildirdi.

DOHOL'ÜN BİLANÇOSUNDA NET NAKİT POZİSYONU

30 Eylül 2026 itibarıyla Doğan Holding'in toplam varlıkları 238 milyar 62 milyon 52 bin TL'ye yükseldi. Bu rakam, 2026 yılının ikinci çeyreği sonundaki 232 milyar 612 milyon 707 bin TL seviyesine göre yüzde 2 artışa işaret etti.

Şirketin özkaynakları yüzde 2 artarak 102 milyar 375 milyon 312 bin TL'ye ulaştı.

Net borç kalemi ise eksi 49 milyar 929 milyon 596 bin TL olarak kaydedildi. Negatif net borç, şirketin net nakit pozisyonunda bulunduğunu gösteriyor.

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