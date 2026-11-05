Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 gerilerken, net dönem kârı yüzde 1.190 artışla 5 milyar 235 milyon 919 bin TL'ye yükseldi.

AYDEM'İN SATIŞ GELİRLERİ GERİLEDİ

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde satış gelirleri 12 milyar 97 milyon 609 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 12 milyar 484 milyon 431 bin TL olan satışlar, yıllık bazda yüzde 3 düşüş kaydetti.

Şirketin brüt kârı yüzde 15 azalarak 2 milyar 691 milyon 294 bin TL'ye geriledi. FAVÖK ise yüzde 1 düşüşle 4 milyar 936 milyon 225 bin TL oldu.

AYDEM ENERJİ'NİN NET KÂRINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Şirketin net dönem kârı, 2025 yılının ilk dokuz ayında 405 milyon 859 bin TL seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 5 milyar 235 milyon 919 bin TL'ye çıktı.

Böylece Aydem Yenilenebilir Enerji'nin net kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 1.190 artış gösterdi.

Net parasal pozisyon kazançları ise geçen yılın aynı dönemindeki 6 milyar 327 milyon 585 bin TL'den 5 milyar 173 milyon 76 bin TL'ye gerileyerek yüzde 18 düşüş kaydetti.

AYDEM'İN NET BORCU YÜZDE 6 AZALDI

30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin toplam varlıkları 84 milyar 675 milyon 4 bin TL olarak açıklandı. 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna göre toplam varlıklarda sınırlı gerileme yaşandı.

Dönen varlıklar yüzde 8 artışla 6 milyar 3 milyon 858 bin TL'ye yükselirken, duran varlıklar yüzde 1 düşüşle 78 milyar 671 milyon 146 bin TL oldu.

Şirketin net borcu yüzde 6 azalarak 22 milyar 774 milyon 589 bin TL'ye geriledi. Özkaynakları ise yüzde 1 artışla 52 milyar 391 milyon 105 bin TL seviyesine ulaştı.

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