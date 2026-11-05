Bankanın net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 51 milyar 834 milyon TL'ye ulaştı. Faiz gelirleri yüzde 21, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 28 yükseldi.

VAKIFBANK'IN FAİZ GELİRLERİ 903 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

VakıfBank'ın 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde faiz gelirleri 903 milyar 163 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 744 milyar 567 milyon TL olan faiz gelirleri, yıllık bazda yüzde 21 artış kaydetti.

Bankanın faiz giderleri ise 724 milyar 371 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 651 milyar 465 milyon TL seviyesinde bulunan faiz giderleri yükseldi.

Net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 28 artışla 67 milyar 209 milyon TL'ye ulaşırken, net faaliyet kârı yüzde 15 yükselerek 72 milyar 380 milyon TL olarak kaydedildi.

VAKBN'NİN NET KÂRI YÜZDE 7 ARTTI

VakıfBank'ın net dönem kârı, 2025 yılının ilk dokuz ayında 48 milyar 437 milyon TL seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 51 milyar 834 milyon TL'ye yükseldi. Böylece bankanın net kârında yıllık bazda yüzde 7 artış yaşandı.

VAKIFBANK'IN KREDİ VE MEVDUAT HACMİ BÜYÜDÜ

30 Eylül 2026 itibarıyla bankanın kredi hacmi, 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna göre yüzde 9 artarak 3 trilyon 738 milyar 824 milyon TL'ye ulaştı.

Mevduatlar aynı dönemde yüzde 13 yükselişle 4 trilyon 55 milyar 600 milyon TL'ye çıktı. Net finansal varlıklar yüzde 4 artarak 1 trilyon 581 milyar 167 milyon TL olurken, özkaynaklar yüzde 3 artışla 394 milyar 893 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Beklenen zarar karşılıkları ise yüzde 18 artarak 147 milyar 936 milyon TL'ye yükseldi.

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