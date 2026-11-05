Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerilerken, net dönem kârı yüzde 34 azalarak 19 milyar 263 milyon 850 bin TL'ye düştü.

FORD OTOSAN'IN SATIŞLARI 684,6 MİLYAR TL OLDU

Ford Otosan'ın 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde satış gelirleri 684 milyar 623 milyon 707 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 755 milyar 508 milyon 94 bin TL olan satışlar, yıllık bazda yüzde 9 düşüş kaydetti.

Şirketin brüt kârı yüzde 26 azalarak 46 milyar 757 milyon 13 bin TL'ye geriledi. FAVÖK ise geçen yılın aynı dönemindeki 47 milyar 663 milyon 495 bin TL seviyesinden 33 milyar 465 milyon 999 bin TL'ye indi. Böylece FAVÖK'teki yıllık düşüş yüzde 30 oldu.

FROTO'NUN NET KÂRINDA YÜZDE 34 GERİLEME

Ford Otosan'ın net dönem kârı, 2025 yılının ilk dokuz ayında 29 milyar 12 milyon 748 bin TL seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 19 milyar 263 milyon 850 bin TL olarak açıklandı.

Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 34 geriledi. Net parasal pozisyon kazançları ise yüzde 1 artışla 16 milyar 909 milyon 895 bin TL'ye ulaştı.

FORD OTOSAN'IN NET BORCU YÜZDE 33 ARTTI

30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin toplam varlıkları, 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna göre yüzde 10 artarak 566 milyar 86 milyon 644 bin TL'ye yükseldi.

Dönen varlıklar yüzde 13 artışla 285 milyar 842 milyon 765 bin TL, duran varlıklar ise yüzde 6 yükselişle 280 milyar 243 milyon 879 bin TL oldu.

Şirketin net borcu aynı dönemde yüzde 33 artarak 157 milyar 142 milyon 163 bin TL'ye çıktı. Özkaynaklar ise yüzde 4 artışla 195 milyar 987 milyon 402 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

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