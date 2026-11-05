Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin (SISE) 2026 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçları açıklandı. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 7 düşerek 195 milyar 404 milyon 604 bin TL'ye geriledi.

ŞİŞECAM'IN NET KÂRI 5,36 MİLYAR TL OLDU

Şişecam'ın 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 7 milyar 450 milyon 184 bin TL seviyesinden 5 milyar 369 milyon 34 bin TL'ye indi. Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 28 azaldı.

Aynı dönemde brüt kâr yüzde 14 düşüşle 51 milyar 51 milyon 161 bin TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise yüzde 38 gerileyerek 13 milyar 31 milyon 888 bin TL seviyesine düştü.

Şirketin net parasal pozisyon kazançları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 24 milyar 403 milyon 670 bin TL oldu.

ŞİŞECAM'IN BİLANÇOSUNDA SON DURUM

30 Eylül 2026 itibarıyla Şişecam'ın toplam varlıkları, 2026 yılının ikinci çeyreği sonundaki 573 milyar 171 milyon 683 bin TL seviyesinden 566 milyar 563 milyon 353 bin TL'ye geriledi.

Şirketin net borcu yüzde 1 azalışla 149 milyar 716 milyon 81 bin TL olurken özkaynakları yüzde 3 düşüşle 276 milyar 393 milyon 886 bin TL olarak kaydedildi.

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