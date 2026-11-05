ŞOK Marketler Ticaret AŞ (SOKM), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 270 milyar 130 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK yüzde 27 büyüdü. Net dönem zararında ise geçen yıla kıyasla daralma kaydedildi.

ŞOK MARKETLER'İN SATIŞLARI 270 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şirketin 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde satış gelirleri 270 milyar 130 milyon 495 bin 716 TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 257 milyar 425 milyon 865 bin 687 TL olan satışlar, yıllık bazda yüzde 5 yükseldi.

Brüt kâr yüzde 6 artışla 54 milyar 938 milyon 958 bin TL'ye ulaşırken, FAVÖK yüzde 27 yükselerek 6 milyar 311 milyon 817 bin TL oldu.

SOKM'NİN NET ZARARI DARALDI

ŞOK Marketler, 2026 yılının ilk dokuz ayında 437 milyon 307 bin TL net dönem zararı açıkladı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net zararı 665 milyon 153 bin TL seviyesindeydi.

Böylece net dönem zararında yıllık bazda daralma yaşandı. Net parasal pozisyon kazançları ise yüzde 2 artarak 13 milyar 751 milyon 8 bin TL'ye yükseldi.

ŞOK MARKETLER'İN BİLANÇOSUNDA SON DURUM

30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin toplam varlıkları, 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna göre yüzde 1 artışla 131 milyar 840 milyon 757 bin TL oldu.

Dönen varlıklar 57 milyar 574 milyon 531 bin TL, duran varlıklar ise 74 milyar 266 milyon 226 bin TL olarak kaydedildi. Özkaynaklar aynı dönemde yüzde 2 artarak 43 milyar 98 milyon 832 bin TL'ye ulaştı.

Şirketin net borç kalemi eksi 126 milyon 376 bin TL olarak açıklandı. Bu veri, raporlanan hesaplama kapsamında net nakit pozisyonuna işaret ediyor.

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