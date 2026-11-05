Türk Hava Yolları'nın (THYAO) 2026 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarında satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarken, kârlılık göstergelerinde gerileme kaydedildi. Şirketin ana ortaklık net kârı yıllık bazda yüzde 0,9 düşüşle 80 milyar 330 milyon TL oldu.

THYAO hisselerine yönelik aracı kurumların hedef fiyat değerlendirmeleri de yatırımcıların gündemine geldi. İş Yatırım, Gedik Yatırım ve Ziraat Yatırım, 5 Kasım 2026 tarihinde hisseye ilişkin hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

THYAO İÇİN EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 508,50 TL

Türk Hava Yolları hisseleri için açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek tahmin Ziraat Yatırım'dan geldi. Kurum, THYAO için 508,50 TL hedef fiyat belirlerken “Al” tavsiyesini sürdürdü.

İş Yatırım ise hedef fiyatını 455 TL'den 490 TL'ye yükseltti ve “Al” tavsiyesini korudu. Gedik Yatırım da 483 TL hedef fiyat ve “Endeks üstü getiri” tavsiyesiyle değerlendirmesini sürdürdü.

ARACI KURUMLARIN THYAO HEDEF FİYATLARI

Hissenin son fiyatı 297 TL baz alınarak açıklanan hedef fiyatlar ve prim potansiyelleri şöyle:

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Ziraat Yatırım 508,50 TL 297 TL Al %71,21 İş Yatırım 490,00 TL 297 TL Al %64,98 Gedik Yatırım 483,00 TL 297 TL Endeks üstü getiri %62,62

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