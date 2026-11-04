Türk Hava Yolları'nın (THYAO) 2026 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarında satış gelirlerindeki büyümeye karşın kârlılık göstergelerinde gerileme yaşandı. Şirketin ana ortaklık net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 81 milyar 64 milyon TL'den 80 milyar 330 milyon TL'ye indi. Net kârdaki yıllık düşüş yaklaşık yüzde 0,9 oldu.

Şirketin satış gelirleri ise aynı dönemde 690 milyar 825 milyon TL'den 981 milyar 30 milyon TL'ye yükseldi. Böylece satışlarda yıllık bazda yüzde 42 artış sağlanırken, cirodaki büyüme tutarı 290 milyar 205 milyon TL olarak gerçekleşti.

BRÜT KÂR VE FAVÖK MARJLARI GERİLEDİ

THY'nin brüt kârı, geçen yılın ilk dokuz ayındaki 118 milyar 687 milyon TL'den 110 milyar 381 milyon TL'ye geriledi. Brüt kârdaki düşüş yüzde 7 düzeyinde gerçekleşti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 118 milyar 774 milyon TL'den 113 milyar 115 milyon TL'ye indi. Bu kalemde yıllık bazda yaklaşık yüzde 4,8 düşüş kaydedildi.

Satış gelirlerindeki artışa karşılık kâr tutarlarının gerilemesi, şirketin kâr marjlarına da yansıdı. İlk dokuz aylık veriler üzerinden hesaplanan brüt kâr marjı yüzde 17,18'den yüzde 11,25'e, FAVÖK marjı yüzde 17,19'dan yüzde 11,53'e düştü. Ana ortaklık net kâr marjı da yüzde 11,73'ten yüzde 8,19'a geriledi.

Çeyreklik performansta ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde satışlar, FAVÖK ve net kâr bir önceki çeyreğe göre yükseldi.

NET PARASAL POZİSYON KAZANCI ARTTI

Şirketin net parasal pozisyon kazancı, geçen yılın aynı dönemindeki 216 milyon TL'den 1 milyar 64 milyon TL'ye çıktı.

Bu kalemde 848 milyon TL'lik artış gerçekleşirken, yıllık büyüme yaklaşık yüzde 393 oldu.

TOPLAM VARLIKLAR 2,58 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Bilanço kalemleri, 2026 yılı haziran sonuna göre büyüme gösterdi. THY'nin toplam varlıkları, haziran sonundaki 2 trilyon 360 milyar 37 milyon TL'den, eylül sonunda 2 trilyon 583 milyar 379 milyon TL'ye yükseldi. Üç aylık dönemde aktif büyüklüğündeki artış yaklaşık yüzde 9,5 oldu.

Dönen varlıklar 512 milyar 191 milyon TL'den 559 milyar 178 milyon TL'ye çıkarak yüzde 9,2 büyüdü. Duran varlıklar ise 1 trilyon 847 milyar 846 milyon TL'den 2 trilyon 24 milyar 201 milyon TL'ye yükselerek yüzde 9,5 arttı.

NET BORÇ VE ÖZKAYNAKLARDA YÜKSELİŞ

THY'nin net borcu, haziran sonundaki 620 milyar 378 milyon TL'den, eylül sonunda 697 milyar 273 milyon TL'ye yükseldi. Böylece net borç, üç aylık dönemde 76 milyar 895 milyon TL, oransal olarak ise yaklaşık yüzde 12,4 arttı.

Aynı dönemde ana ortaklığa ait özkaynaklar 1 trilyon 18 milyar 517 milyon TL'den 1 trilyon 135 milyar 117 milyon TL'ye çıktı. Özkaynaklardaki artış 116 milyar 600 milyon TL ile yaklaşık yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

THYAO'DA FİYAT VE PİYASA ÇARPANLARI

THYAO paylarında 265 TL'lik fiyat üzerinden şirketin piyasa değeri yaklaşık 365,7 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Fiyat/kazanç oranı 3,11, piyasa değeri/defter değeri oranı 0,32, firma değeri/FAVÖK oranı ise 6,97 düzeyinde.

265 TL'lik pay fiyatı, 4 Ağustos'taki 323,75 TL'lik kapanışın yaklaşık yüzde 18,15 altında yer alıyor. Paylarda 4 Ağustos-3 Kasım döneminin en yüksek seviyesi 323,75 TL, en düşük seviyesi ise 30 Ekim'de 242,20 TL olarak kaydedildi.