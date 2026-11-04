Borsa İstanbul'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündeminde fon tasfiyesi kapsamında tamamlanan BIST 30 hisselerinin satışı, şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları, sermaye artırımları, temettü kararları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamaları yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD ara seçimlerinin sonuçları değerlendirilirken, yurt içinde Fitch'in sermaye piyasalarına ilişkin açıklamaları ve BBVA Research'ün enflasyon tahmini öne çıkıyor. BIST 100 endeksinde güne yatay başlangıç beklenirken, ABD'den gelecek istihdam ve PMI verileri de takip edilecek. İşte piyasalarda öne çıkan başlıklar, şirket haberleri ve günün ekonomik takvimi.

4 KASIM 2026 BORSA İSTANBUL VE PİYASALARIN GELİŞMELERİ

Ne Oldu?

Fitch'ten Türkiye'deki aracı kurumlara ilişkin değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye sermaye piyasalarında yaşanan dalgalanmanın özellikle aracı kurumların gelir görünümünü olumsuz etkilediğini bildirdi. Kuruluş, işlem hacimlerindeki azalma ve yatırımcı güvenindeki zayıflamanın aracı kurumların komisyon gelirleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

BBVA Research enflasyon tahminini korudu

BBVA Research, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde korudu. Kurum, enflasyon görünümünde risklerin hafif yukarı yönlü olduğunu değerlendirirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aralık ayındaki toplantısında politika faizini sabit tutmasını beklediğini açıkladı.

Tasfiye kapsamındaki BIST 30 hisselerinin satışı tamamlandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) üyelerine gönderdiği duyuru kapsamında, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının portföylerinde bulunan BIST 30 hisselerinin borsa dışı satış işlemleri tamamlandı.

3 Kasım kapanış fiyatları üzerinden satışa sunulan 20 paketin tamamı alıcı buldu. Satılan hisselerin takasının 4 Kasım'da şartlı virman yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ABD ara seçimlerinde Demokratların kazanımları

ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde Demokratlar önemli sandalye kazanımları elde etti. Resmî olmayan sonuçlar ve seçim projeksiyonları, Kongre'deki siyasi dengelerin Demokratlar lehine değiştiğine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının ardından kendisinin oy pusulasında bulunması halinde büyük farkla kazanacaklarını savundu. Trump, Demokratlarla birçok konuda birlikte çalışabileceğini belirtirken kabinede değişiklik yapmayı düşünmediğini ve seçim sonuçlarından kendisini sorumlu hissetmediğini ifade etti.

Binance'e ilişkin net para girişi açıklaması

Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, kamuya açık verilere dayanarak son 24 saatte platforma 2,8 milyar dolarlık net giriş gerçekleştiğini açıkladı.

Kuzey Kore'den füze denemesi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi istikametine çok sayıda füze fırlattığını duyurdu. Bölgedeki askeri hareketlilik, Asya piyasalarının gündemindeki jeopolitik başlıklar arasında yer aldı.

Ne Olacak?

ABD ve Avrupa'da PMI verileri açıklanacak

Avrupa ve ABD'de bugün açıklanacak satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, ekonomik faaliyetlerin seyrine ilişkin yeni göstergeler sunacak.

ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek

ABD'de bugün açıklanacak ekim ayı ADP özel sektör istihdam raporu, iş gücü piyasasının durumuna ilişkin veriler sunacak.

ABD tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklanacak

ABD'de 6 Kasım Cuma günü açıklanması planlanan tarım dışı istihdam verisi, iş gücü piyasasına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler açısından takip edilecek.

ABD, Rusya ve Ukrayna görüşmeleri

ABD'nin gelecek hafta Abu Dabi'de Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelere arabuluculuk yapması bekleniyor.

Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme takvimi

Capital Intelligence'ın Türkiye raporunu 13 Kasım'da yayımlaması bekleniyor.

Moody's ise 18 Kasım'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Türkiye'de enerji akışlarında yaşanan aksamaların ülke kredi profilleri üzerindeki etkilerini ele alacağı bir webinar düzenleyecek.

BIST 100 endeksinde açılış beklentisi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 4 Kasım Çarşamba gününe yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

Yurt içinde fon tasfiyesine ilişkin işlemler, şirketlerin finansal sonuçları ve KAP açıklamaları izlenecek. Küresel tarafta ise ABD ara seçimlerinin ardından oluşan siyasi tablo ile makroekonomik veriler öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 3 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanler şöyle;

ASELS – Şirketin, 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

A1CAP – Antalya İrtibat Bürosu’nun kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

AVPGY – 2026 yılında 5,6 milyar TL ciro, 3,0 milyar TL FAVÖK, 2 milyar TL yatırım harcaması beklendiği açıklandı.

ATATP – Ata Temiz Enerji ve Sanayi unvanlı şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

ARCLK – Fitch tarafından şirketin kredi notunun B+’dan B’ye revize edildiği açıklandı.

BIGCH – 2026 yılında %40 hasılat büyümesi, %23,5 FAVÖK marjı beklendiği açıklandı.

BIMAS – Dost Finansal Teknolojiler unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanarak tescil edildiği açıklandı.

BASGZ – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 30.000.000 adet paya karşılık 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

CMENT – Şirket bağlı ortaklığı Recydia’nın Elazığ’da yeni bir çimento fabrikası kurmak için kamu kurumlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü, yeni tesisin devreye alınmasıyla mevcut şehir içi fabrikanın kapatılmasının ön görüldüğü açıklandı.

CEMZY – Erkan Aktaş tarafından 2.288.281 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CEMZY – Furkan Tepe tarafından 2.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CCOLA – Şirketin, 2026 yılında konsolide satış hacminde yüksek tek haneli büyüme beklerken, Türkiye’de yatay, uluslararası operasyonlarda ise düşük çift haneli büyüme, TMS 29 dahil net satış gelirlerinde düşük tek haneli daralma, FVÖK marjında yatay seyir, enflasyon muhasebesi hariç tutulduğunda net satış gelirlerinin düşük – orta onlu yüzdelerde büyümesi, yatırım harcamalarının net satışlara oranının ise enflasyon muhasebesi dahil ve hariç yüksek tek haneli seviyelerde gerçekleşmesi ön görüldüğü açıklandı.

DURDO – Atlas Şubesi’nin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

DOFER – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 3.000.000 adet paya karşılık 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

ESCAR – Şirketin, Sancaktepe’deki şubesini kapatmasına karar verdiği açıklandı.

ESCAR – Şirketin, bağlı ortaklığı Varmı Arttıran’ın Sancaktepe’deki şubesini kapatmasına karar verdiği açıklandı.

ECOGR – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Ecogreen Elektrik Enerji Üretim’in ihalesi yapılan YEKA GES – 2026 yarışmalarında G26 – Elazığ GES (40 MWe) projesinde 3,25 euro/kWh elektrik birim fiyatı ve 36.000 Euro/MWe katkı payı bedeli ile en olumlu teklifi verdiği açıklandı.

FENER – Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

GARAN – Banka paylarının geri alınmasına, 85.000.000 adet paya karşılık 11 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

GARAN – Bankanın, kurulu Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A.’nın tamamını Raiffeisen Bank S.A.'ya sattığı açıklandı.

GLCVY – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 513,2 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföy ihalesine en yüksek teklifin verildiği açıklandı.

GARFA – 183 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GOLDA – Halka arzdan elde edilen fonun 221,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

GWIND – Şirketin, 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

HEKTS – 178 gün vadeli 3,8 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISFIN – 364 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KARSN – Şirketin, araçlarının teklif edildiği ATM tarafından gerçekleştirilen ihalenin şirketin İtalya'daki iş ortağı Kmobility S.p.A. lehine sonuçlandığı açıklandı.

KARSN – Şirketin, araçlarının teklif edildiği TPER tarafından gerçekleştirilen ihalenin şirketin İtalya'daki iş ortağı Kmobility S.p.A. lehine sonuçlandığı açıklandı.

KLGYO – Şirket ve Biskon Yapı İş Ortaklığı tarafından yürütülmekte olan İstanbul Pendik Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında, İller Bankası tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeni geçici kabul tarihinin 6 Ağustos 2027 olarak belirlendiği açıklandı.

OSMEN – 11 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

OZGYO – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 50.000.000 adet paya karşılık 70 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

PAHOL – Pasifik Enerji (%51) ve Pasifik GSYO (%49) tarafından Egehidro Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret’in alınmasına ilişkin 2,4 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

PRKAB – Şirketin, Scatec ASA’nın Mısır’da gerçekleştireceği 900 MW kapasiteli Shadwan RES Projesi için orta gerilim güç kabloları tedarik sözleşmesini imzaladığı, sözleşme bedelinin 10 – 11 milyon euro olmasının beklendiği açıklandı.

SARAE – Halka arzdan elde edilen fonun 20,6 milyon TL’sinin yatırımlarda, 1,5 milyar TL’sinin işletme sermayesinde, 955,1 milyon TL’sinin finansal borçlarda kullanıldığı açıklandı.

TTKOM – Şirketin, 10 milyon dolar değerinde ihraç edilen 2029 yılı vadeli Eurobond'u 100,35 milyon dolar fiyattan satın aldığı açıklandı.

TCELL – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme sermayesinin 14,0 milyar TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

DURKN – Bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun geri çekildiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi BORSK 0,2604 0,2214 5,83% -

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa şirketlerinin 3 Kasım 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği pay alım-satım duyurularından derlenenler şöyle;

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 7,03 – 7,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 2,73 – 2,93 TL fiyat aralığından 921.478 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,24’e yükseldi.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 57.594 adet pay 20,04 – 20,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 130.000 adet pay 46,48 – 46,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 2,11 – 2,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.304 adet pay 47,14 – 50,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 204,70 – 205,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 35,90 – 37,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 202.816 adet pay 11,90 – 12,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 9,97 – 10,05 TL fiyat aralığından 545.640 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,11’e yükseldi.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 122,40 – 133,00 TL fiyat aralığından 110.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %67,99’a yükseldi.

BLCYT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 998.476 adet pay 1,40 – 1,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.086 adet pay 13,50 TL fiyattan geri alındı.

BLUME – Vural Bulut tarafından 26,12 TL fiyattan 465.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,42’ye yükseldi.

BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.960 adet pay 124,00 – 128,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 5,60 – 5,61 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,45’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13,74 – 13,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETYAT – Bank of America Corporation tarafından 9,85 – 9,92 TL fiyat aralığından 16.713 adet alış ve 172.905 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,75’e geriledi.

EBEBK – Mahmud Muhammed Topbaş tarafından 76,90 – 77,00 TL fiyat aralığından 5.050 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,19’a yükseldi.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 76,95 – 80,30 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,15’e yükseldi.

ENKAI – Şarık Ömer Tara tarafından 76,80 – 79,95 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.

EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 14,34 – 15,27 TL fiyat aralığından 55.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,41’e yükseldi.

EFOR – Efor Holding tarafından 10,99 – 12,38 TL fiyat aralığından 8.273.053 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,46’ya yükseldi.

ENDAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.500 adet pay 9,22 TL fiyattan geri alındı.

FLAP – Gürkan Gençler tarafından 8,40 – 8,61 TL fiyat aralığından 218.829 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,75’e yükseldi.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 28.867 adet pay 20,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.006 adet pay 238,50 TL fiyattan geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.864 adet pay 63,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

GMTAS – Marmara Capital tarafından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,77’ye geriledi.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 269,50 – 270,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

HATSN – Pekar Grup tarafından 17,26 – 20,00 TL fiyat aralığından 343.958 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %79,36’ya yükseldi.

IZENR & IZMDC – IZMDC tarafından 3,25 – 3,32 TL fiyat aralığından 306.339 adet IZENR payı alınırken, IZMDC’nin IZENR’deki payı %62,99’a yükseldi.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 3,50 – 3,66 TL fiyat aralığından 750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,76’ya yükseldi.

KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,01 – 2,27 TL fiyat aralığından 3.051.063 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,94’e yükseldi.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 36,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 161.000 adet pay 19,30 – 20,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

LOGO – Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından 113,90 – 114,80 TL fiyat aralığından 31.718 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,44’e yükseldi.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 875.000 adet pay 6,12 – 6,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 5,26 – 5,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 120,20 – 125,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 34,28 TL fiyattan geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 469.824 adet pay 33,13 – 34,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 74.225 adet pay 2,70 TL fiyattan geri alındı.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 7,47 TL fiyattan 133.790 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.

MNDRS – Akça Holding tarafından 8,70 – 9,18 TL fiyat aralığından 310.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,31’e yükseldi.

OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.447.381 adet pay 1,30 TL fiyattan geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 87.901 adet pay 4,08 – 4,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık tarafından 11,09 – 11,25 TL fiyat aralığından 457.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %53,51’e yükseldi.

ORGE – Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz tarafından 17,73 – 18,23 TL fiyat aralığından 810.200 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,06’ya yükseldi.

PRZMA – Bank of America Corporation tarafından 5,86 – 6,41 TL fiyat aralığından 1.705.484 adet alış ve 2.689.427 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,85’e geriledi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.700 adet pay 29,18 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.065 adet pay 1,59 – 1,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 112.500 adet pay 20,06 – 20,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

SKBNK – Bank of America Corporation tarafından 0,71 – 3,08 TL fiyat aralığından 15.981.423 adet alış ve 37.700.714 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,85’e geriledi.

SSAAT – Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya tarafından 22,24 – 22,42 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,02’ye yükseldi.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 95.000 adet pay 6,91 – 7,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 900.000 adet pay 1,72 – 1,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 182,00 – 195,00 TL fiyat aralığından 143.773 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,96’ya yükseldi.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.100.000 adet pay 1,68 – 1,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 42.376 adet pay 3,25 TL fiyattan geri alındı.

TCELL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.434.298 adet pay 92,62 TL fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 175.000 adet pay 5,91 – 5,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler

Hisse Kodu Şirket Adı Genel Kurul Saati Toplantı Türü BETAE Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. 11:00 Olağan TUCLK Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11:00 Olağan

(İNFO YATIRIM)