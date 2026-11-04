Genel yabancı payının yüzde 38,74 seviyesine yükseldiği günde, bazı hisselerde istikrarlı yabancı alımları öne çıkarken bazılarında ise aralıksız yabancı çıkışı sürüyor.

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı oranındaki değişimler takip edilmeye devam ediyor.

Son verilere göre Borsa genelindeki yabancı takas payı, günlük bazda 0,15 puanlık artışla yüzde 38,74 seviyesine ulaştı.

Genel piyasadaki toparlanmaya paralel olarak pay bazında yabancı oranlarının yönü ayrıştı.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA İLK SIRALAR

Günlük bazda yabancı takas payı en çok artan hisselerin başında 1,14 baz puan ile DOCO yer aldı. Onu sırasıyla SKYLP (1,01 bps) ve MANAS (0,91 bps) takip etti.

Buna karşın günlük bazda yabancı oranında en sert geri çekilme -1,34 baz puan ile TOASO paylarında görüldü. Yabancı payı en çok azalan diğer hisseler ise -0,96 baz puan ile ZGYO ve PINSU oldu.

KESİNTİSİZ YABANCI İLGİSİ: 3 GÜNDÜR ARALIKSIZ ALIMDALAR

Piyasadaki anlık hareketlerin ötesinde, yabancı payı düzenli olarak artış eğiliminde olan hisseler de belirlendi. Son günlerde yabancı yatırımcı oranının aralıksız yükseldiği öne çıkan 5 hisse:

• A1CAP (3 gündür kesintisiz artış)

• BIOEN (3 gündür kesintisiz artış)

• KLMSN (3 gündür kesintisiz artış)

• BURVA (3 gündür kesintisiz artış)

• HURGZ (3 gündür kesintisiz artış)

YABANCI ÇIKIŞININ DEVAM ETTİĞİ HİSSELER

Yabancı ilgisinin istikrarlı şekilde azaldığı paylarda ise çıkış serisi devam ediyor.

Yabancı takas oranının peş peşe gerilediği hisselerin başında 4 günlük aralıksız düşüşle BERA gelirken, 3 gündür kesintisiz satış gören diğer hisseler şunlar oldu:

• BERA (4 gündür kesintisiz düşüş)

• BIGCH (3 gündür kesintisiz düşüş)

• BJKAS (3 gündür kesintisiz düşüş)

• BORSK (3 gündür kesintisiz düşüş)

• CWENE (3 gündür kesintisiz düşüş)

Kaynak: İş Yatırım

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