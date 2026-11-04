Dünü yüzde 0,56 yükselişle 11.023,55 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne 134,42 puan ve yüzde 1,22 artış kaydederek 11.157,86 puandan başladı.

Açılışta genele yayılan alımların etkisiyle bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi ise yüzde 1,24 oranında değer kazandı.

Sektörel bazda yüzde 4,24 primle madencilik endeksi günün en çok kazandıranı olurken, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 2,57 gerilemeyle negatif ayrıştı.

KÜRESEL PİYASALARDAN POZİTİF AYRIŞMA

ABD ara seçimlerinde gayriresmi sonuçlara göre Demokratların Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu ele geçirmesi, küresel borsalarda teknoloji ve yapay zeka sektörüne yönelik denetimlerin artacağı endişesiyle satış baskısı yarattı.

Borsa İstanbul ise yurt dışındaki bu risk algısından pozitif ayrışarak güçlü bir ivmeyle yükselişini sürdürdü.

Yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin, küresel tarafta ise Avro Bölgesi enflasyonu ile ABD ADP özel sektör istihdamı verilerinin izleneceği günde; analistler teknik olarak 11.300 ve 11.400 puanı direnç, 11.000 ve 10.900 puanı ise ana destek olarak işaret ediyor.

EN ÇOK PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

BIST 100 bünyesinde saat 10:05 verileriyle gerçekleşen net para hareketleri ve hisselerin performans tablosu şu şekilde oluştu:

Giriş tarafında THYAO ve AKBNK başı çekerken, özellikle SASA (%7,33) ve ASTOR (%6,30) kaydettikleri güçlü primlerle dikkat çekti.

Para çıkışında GARAN 39,2 milyon TL ve BIMAS 30,1 milyon TL ile öne çıkan paylar oldu. Çıkış yaşayan hisselerin genel piyasa yükselişine paralel olarak primli işlem görmesi, kurumsal tarafta yükseliş yönlü hareketlerde kâr realizasyonlarının devreye girdiğine işaret etti.

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