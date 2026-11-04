Borsa İstanbul'da son dönemin en sert fiyat hareketlerine sahne olan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) paylarında dipten dönüş hareketliliği yaşanıyor.

Eylül başında 70 TL seviyesini gördükten sonra yoğun satış baskısıyla taban serilerine giren ve ekim ayındaki tepki denemelerine rağmen düşüş trendini kıramayan hisse, kasım ayının ilk işlem gününde (2 Kasım) 3,330 TL taban seviyesine inerek günlük yüzde 9,76 değer kaybetmişti.

3 Kasım Salı seansını tavan fiyattan kapatmayı başaran KTLEV, 4 Kasım Çarşamba gününe de alıcılı başladıktan sonra gelen yoğun emirlerle yeniden tavana oturdu.

ALICILAR NET ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

4 Kasım seansında güçlü kurum alımlarıyla tavana kilitlenen hissede, ilk 5 aracı kurum üzerinden yaklaşık 6 milyon lotluk net para girişi gerçekleşti.

Saat 10:31 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun toplam alımı 21.606.505 lot, ilk 5 satıcı kurumun satışı ise -15.607.849 lot olarak kayıtlara geçti. Böylece ilk 5 kurum bazında +5.998.656 lotluk net alım tarafı oluştu.

Hissede aylardır süren dik düşüş kanalının ardından gelen yaklaşık 300 milyon TL'lik işlem hacmi ve peş peşe oluşan tavan serisi, kısa vadeli taban oluşumu arayışına işaret ediyor.

Bununla birlikte analistler, geçmişteki agresif fiyat hareketleri nedeniyle yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

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