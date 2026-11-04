Borsa İstanbul'da alıcılı seyrin sürdüğü 3 Kasım Salı işlem gününde, endeks günü 11.023,55 puandan kapattı. BIST 50 endeksi kapsamında gerçekleşen toplam işlem hacmi 110.721.137.317 TL olarak kayıtlara geçerken, hisse bazında açığa satış verileri de netleşti.

Günün en yüksek açığa satış işlem hacmine 1,77 milyar TL ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ulaştı. YKBNK paylarında 51,6 milyon lotluk açığa satış gerçekleşirken, ortalama işlem fiyatı 34,456 TL oldu.

Açığa satış hacminde ikinci sırayı 1,36 milyar TL ile savunma sanayii temsilcisi Aselsan (ASELS) aldı. Listeyi 1,14 milyar TL ile Akbank (AKBNK) ve 695,6 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) takip etti.

3 KASIM 2026 EN ÇOK AÇIĞA SATIŞ YAPILAN 10 HİSSE

Açığa satış hacmi büyüklüğüne göre sıralanan ilk 10 hissenin işlem detayları:

Hisse Kodu / Şirket Açığa Satış Hacmi (TL) İşlem Adedi (Lot) Ağırlıklı Ort. Fiyat (TL) YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) 1.778.365.566 51.612.279 34,456 ASELS (Aselsan) 1.364.582.687 3.958.368 344,734 AKBNK (Akbank) 1.140.700.174 18.425.297 61,909 THYAO (Türk Hava Yolları) 695.620.098 2.630.673 264,427 ISCTR (İş Bankası C) 519.276.691 42.684.479 12,165 KCHOL (Koç Holding) 510.694.835 2.632.459 193,999 TUPRS (Tüpraş) 444.488.674 1.314.239 338,210 ASTOR (Astor Enerji) 418.868.081 2.702.033 155,020 GARAN (Garanti BBVA) 358.772.791 2.829.768 126,785 EKGYO (Emlak Konut GYO) 282.995.024 17.023.666 16,624

Bankacılık sektörünün toplam açığa satış hacminde ağırlığını koruduğu günde; sanayi, enerji ve havacılık devleri de listenin üst sıralarında yer aldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.