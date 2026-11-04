BIST 100 endeksi 3 Kasım Salı gününü yüzde 0,56 yükselişle 11.023,55 puandan tamamlarken, BİST 50 genelinde 110,7 milyar TL'lik rekor seviyede hacim kaydedildi. Pozitif kapanışa rağmen işlem gününde en çok açığa satış baskısı gören hisselerin başında Yapı Kredi, Aselsan ve Akbank yer aldı.
Borsa İstanbul'da alıcılı seyrin sürdüğü 3 Kasım Salı işlem gününde, endeks günü 11.023,55 puandan kapattı. BIST 50 endeksi kapsamında gerçekleşen toplam işlem hacmi 110.721.137.317 TL olarak kayıtlara geçerken, hisse bazında açığa satış verileri de netleşti.
Günün en yüksek açığa satış işlem hacmine 1,77 milyar TL ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ulaştı. YKBNK paylarında 51,6 milyon lotluk açığa satış gerçekleşirken, ortalama işlem fiyatı 34,456 TL oldu.
Açığa satış hacminde ikinci sırayı 1,36 milyar TL ile savunma sanayii temsilcisi Aselsan (ASELS) aldı. Listeyi 1,14 milyar TL ile Akbank (AKBNK) ve 695,6 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) takip etti.
3 KASIM 2026 EN ÇOK AÇIĞA SATIŞ YAPILAN 10 HİSSE
Açığa satış hacmi büyüklüğüne göre sıralanan ilk 10 hissenin işlem detayları:
|Hisse Kodu / Şirket
|Açığa Satış Hacmi (TL)
|İşlem Adedi (Lot)
|Ağırlıklı Ort. Fiyat (TL)
|YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası)
|1.778.365.566
|51.612.279
|34,456
|ASELS (Aselsan)
|1.364.582.687
|3.958.368
|344,734
|AKBNK (Akbank)
|1.140.700.174
|18.425.297
|61,909
|THYAO (Türk Hava Yolları)
|695.620.098
|2.630.673
|264,427
|ISCTR (İş Bankası C)
|519.276.691
|42.684.479
|12,165
|KCHOL (Koç Holding)
|510.694.835
|2.632.459
|193,999
|TUPRS (Tüpraş)
|444.488.674
|1.314.239
|338,210
|ASTOR (Astor Enerji)
|418.868.081
|2.702.033
|155,020
|GARAN (Garanti BBVA)
|358.772.791
|2.829.768
|126,785
|EKGYO (Emlak Konut GYO)
|282.995.024
|17.023.666
|16,624
Bankacılık sektörünün toplam açığa satış hacminde ağırlığını koruduğu günde; sanayi, enerji ve havacılık devleri de listenin üst sıralarında yer aldı.
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