Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre özel emir yöntemiyle tamamlanan 3,55 milyon lotluk satışın ardından Beltekin’in şirketteki payı yüzde 12 seviyesine geriledi.

Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, şirketteki paylarının bir kısmını elden çıkardı. 4 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamaya göre, satış işlemi 3 Kasım 2026 tarihinde özel emir yoluyla tamamlandı.

SATIŞ DETAYLARI VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİM

KAP’a iletilen açıklamada satış işleminin finansal boyutları ve güncel pay oranları paylaşıldı:

İşlem Fiyatı ve Adedi: Ali Gökhan Beltekin, pay başına 23,00 TL fiyat seviyesinden toplam 3.550.000 lot hisse satışı gerçekleştirdi.

İşlem Hacmi: Satışın toplam parasal büyüklüğü yaklaşık 81,65 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Sermaye Payı: İşlem öncesindeki pay oranları gerileyerek 03.11.2026 tarihi itibarıyla %12,16 olarak kayıtlara geçti.

Oy Hakkı Oranı: Şirketteki oy hakları oranı ise işlem sonrasında %25,21 seviyesinde şekillendi.

MIATK HİSSESİNDE 3 KASIM KAPANIŞ VERİLERİ

Grafik verilerine göre hissenin işlem gördüğü günün teknik tablosu şu şekilde gerçekleşti:

Gösterge Değer Açılış Fiyatı (A) 23,00 TL En Yüksek Fiyat (Y) 23,48 TL En Düşük Fiyat (D) 22,86 TL Kapanış Fiyatı (K) 23,00 TL Günlük Değişim %0,00 (Yatay) İşlem Hacmi 311,07 Milyon TL

Satışın gerçekleştiği 23,00 TL seviyesi hissenin gün içindeki kapanış fiyatıyla birebir örtüşürken, 311,07 milyon TL'lik günlük işlem hacmi içerisinde patron satışının payı dikkat çekti.

Hissede temmuz ayında test edilen 48-52 TL bandından bu yana devam eden düzeltme eğiliminin ardından, 23 TL bandındaki dengelenme arayışı takip ediliyor.

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