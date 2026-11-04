Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4 Kasım 2026 tarihinde güçlü yükseliş kaydetti. Endeks, yüzde 2,58 değer kazanarak 11.307 puana yükseldi.

Piyasadaki pozitif seyirle birlikte TSİ 11.30 itibarıyla en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu. Bazı hisselerde yüzde 10'a varan yükseliş ve düşüşler dikkat çekti.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasında Borsa İstanbul'un en çok yükselenleri listesinde BASSG, CASA, ICUGS, OTTO ve VESBE ilk sıralarda yer aldı.

Günün en çok yükselen hissesi yüzde 10 değer kazanan BASSG oldu. CASA, ICUGS, OTTO ve VESBE de yüzde 10 yükselişle günü üst sıralarda takip etti.

4 Kasım 2026'da en çok yükselen 10 hisse:

Hisse Fiyat (TL) Değişim BASSG 35,20 +%10,00 CASA 36,96 +%10,00 ICUGS 1,10 +%10,00 OTTO 92,40 +%10,00 VESBE 3,52 +%10,00 CATES 24,88 +%9,99 EGEPO 4,52 +%9,98 LYDHO 18,20 +%9,97 EGEEN 4.330,00 +%9,97 BIGTK 34,42 +%9,97

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Endeksteki yükselişe rağmen bazı hisselerde satış baskısı etkili oldu. OZATD ve DSTKF, yüzde 10'luk kayıpla günün en çok düşen hisseleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

GATEG yüzde 9,98, TRHOL yüzde 9,96 ve RALYH yüzde 9,93 değer kaybetti.

4 Kasım 2026'da en çok düşen 10 hisse:

Hisse Fiyat (TL) Değişim OZATD 126,00 -%10,00 DSTKF 68,85 -%10,00 GATEG 87,50 -%9,98 TRHOL 140,10 -%9,96 RALYH 7,62 -%9,93 HEDEF 6,27 -%9,91 QNBFK 35,34 -%9,85 TEHOL 1,25 -%9,42 USHOL 65,25 -%5,84 NTGAZ 9,12 -%3,29

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.