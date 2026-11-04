Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO), pay geri alım programı kapsamında 3 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da 75 bin lotluk pay geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

LXGYO 75 BİN LOT PAY GERİ ALDI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerde pay başına 5,260 TL ile 5,280 TL fiyat aralığından alım yapıldı. İşlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı 5,273 TL olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda şirket, toplam 75 bin TL nominal tutarlı LXGYO payını geri aldı. Gerçekleştirilen geri alım işleminin şirket sermayesine oranı yüzde 0,02273 oldu.

LXGYO'NUN GERİ ALDIĞI PAYLARIN ORANI YÜZDE 1,56'YA ULAŞTI

Son işlemle birlikte Luxera Gayrimenkul'ün daha önce gerçekleştirdiği 5 milyon 103 bin 629 adetlik pay geri alımı da dikkate alındı. Böylece şirketin toplam geri aldığı payların sermayeye oranı yüzde 1,56930 seviyesine yükseldi.

Şirketin pay geri alım işlemleri, yönetim kurulunun 22 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda yürütülüyor.

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