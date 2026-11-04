Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklamasının ardından aracı kurumların radarına girdi.

Şirketin net dönem kârı ilk dokuz ayda yüzde 130 artarak 2,18 milyar TL'ye yükselirken, 4 aracı kurum GWIND hisseleri için hedef fiyatlarını duyurdu. Açıklanan hedef fiyatlar arasında yüzde 115,46'lık prim potansiyeli öne çıktı.

GWIND İÇİN 4 ARACI KURUMDAN HEDEF FİYAT AÇIKLAMASI

Galata Wind'in finansal sonuçlarının ardından İş Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul ve Deniz Yatırım, 4 Kasım 2026 tarihinde GWIND hisselerine yönelik hedef fiyat değerlendirmelerini paylaştı.

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar 31,69 TL ile 39 TL arasında değişti. Hissenin 18,10 TL'lik son fiyatı baz alındığında en yüksek prim potansiyeli İş Yatırım'ın tahmininde görüldü.

İŞ YATIRIM GWIND HEDEF FİYATI

İş Yatırım, Galata Wind için 39 TL hedef fiyatını ve “al” tavsiyesini korudu. 18,10 TL'lik son fiyat üzerinden hesaplanan prim potansiyeli yüzde 115,46 oldu.

GEDİK YATIRIM GWIND HEDEF FİYATI

Gedik Yatırım, GWIND hisseleri için hedef fiyatını 31,69 TL olarak sürdürdü. Kurumun tavsiyesi “endekse paralel getiri” olurken, son fiyat üzerinden hesaplanan yükseliş potansiyeli yüzde 75,08 olarak açıklandı.

GLOBAL MENKUL GWIND HEDEF FİYATI

Global Menkul, Galata Wind için 38 TL hedef fiyatını korudu. Hissenin 18,10 TL'lik fiyatı dikkate alındığında prim potansiyeli yüzde 109,94 olarak hesaplandı.

DENİZ YATIRIM GWIND HEDEF FİYATI

Deniz Yatırım ise GWIND hisseleri için 36,20 TL hedef fiyatını ve “al” tavsiyesini sürdürdü. Kurumun hedef fiyatına göre hissedeki prim potansiyeli yüzde 100 seviyesinde bulunuyor.

GWIND HEDEF FİYATLARI TABLOSU

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli İş Yatırım 39,00 TL Al %115,46 Gedik Yatırım 31,69 TL Endekse paralel getiri %75,08 Global Menkul 38,00 TL Belirtilmedi %109,94 Deniz Yatırım 36,20 TL Al %100,00

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