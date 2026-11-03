Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND), 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artarak 2,18 milyar TL'ye yükseldi. Buna karşın satış gelirleri, brüt kâr ve FAVÖK tarafında düşüş yaşandı.

GWIND'İN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 30 GERİLEDİ

Galata Wind'in 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 2,89 milyar TL seviyesinden 2,03 milyar TL'ye geriledi. Böylece şirketin satışları yıllık bazda yüzde 30 azaldı.

Şirketin brüt kârı da aynı dönemde yüzde 46 düşüşle 1,39 milyar TL'den 754,6 milyon TL'ye indi. FAVÖK ise yüzde 42 azalarak 1,18 milyar TL olarak kaydedildi.

GWIND NET KÂRINI YÜZDE 130 ARTIRDI

Satış ve operasyonel kârlılık tarafındaki gerilemeye rağmen Galata Wind'in net dönem kârında güçlü artış görüldü. Şirket, 2026'nın ilk dokuz ayında 2 milyar 189 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 953,4 milyon TL seviyesindeydi.

Böylece GWIND'in net dönem kârı yıllık bazda yüzde 130 artış gösterdi. Net parasal pozisyon kazançları da yüzde 33 artarak 419,6 milyon TL'ye ulaştı.

ŞİRKETİN NET BORCU YÜZDE 15 ARTTI

Galata Wind'in bilanço verilerine göre toplam varlıkları 25,08 milyar TL'ye yükselirken öz kaynakları 19,28 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin net borcu ise 2026 yılının ikinci çeyreğindeki 2,25 milyar TL seviyesinden üçüncü çeyrek sonunda 2,59 milyar TL'ye çıktı. Böylece net borç çeyreklik bazda yüzde 15 arttı.

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