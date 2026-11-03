Aracı kurumun gün sonu verilerinde ISCTR, KTLEV ve CANTE en çok alım yapılan hisseler arasında öne çıkarken, YKBNK, VAKFN ve AKBNK en fazla satış yapılan hisseler oldu.

BOFA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Günün işlem verilerine göre BofA'nın en fazla net lot alımı gerçekleştirdiği hisse 18 milyon 764 bin 479 lot ile İş Bankası (ISCTR) oldu. ISCTR'yi 17 milyon 479 bin 289 lot ile KTLEV ve 11 milyon 973 bin 618 lot ile CANTE takip etti.

BofA'nın en çok alım yaptığı ilk beş hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot İşlem oranı (%) ISCTR 18.764.479 10,50 KTLEV 17.479.289 9,78 CANTE 11.973.618 6,70 BTCIM 8.858.819 4,96 GSRAY 7.772.309 4,35

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

BofA'nın satış tarafında ise Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ilk sırada yer aldı. YKBNK'de 22 milyon 938 bin 932 lot net satış gerçekleştiren aracı kurumun, VAKFN ve AKBNK hisselerinde de yüksek miktarlı satış yaptığı görüldü.

Günün en çok net satış yapılan ilk beş hissesi şu şekilde:

Hisse Net lot İşlem oranı (%) YKBNK -22.938.932 17,20 VAKFN -7.626.566 5,72 AKBNK -6.810.143 5,11 IHLAS -6.472.855 4,85 AKFYE -4.966.025 3,72

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