Borsa İstanbul'da Bank of America'nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.
Aracı kurumun gün sonu verilerinde ISCTR, KTLEV ve CANTE en çok alım yapılan hisseler arasında öne çıkarken, YKBNK, VAKFN ve AKBNK en fazla satış yapılan hisseler oldu.
BOFA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER
Günün işlem verilerine göre BofA'nın en fazla net lot alımı gerçekleştirdiği hisse 18 milyon 764 bin 479 lot ile İş Bankası (ISCTR) oldu. ISCTR'yi 17 milyon 479 bin 289 lot ile KTLEV ve 11 milyon 973 bin 618 lot ile CANTE takip etti.
BofA'nın en çok alım yaptığı ilk beş hisse şöyle sıralandı:
|Hisse
|Net lot
|İşlem oranı (%)
|ISCTR
|18.764.479
|10,50
|KTLEV
|17.479.289
|9,78
|CANTE
|11.973.618
|6,70
|BTCIM
|8.858.819
|4,96
|GSRAY
|7.772.309
|4,35
Kaynak: ForInvest
BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
BofA'nın satış tarafında ise Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ilk sırada yer aldı. YKBNK'de 22 milyon 938 bin 932 lot net satış gerçekleştiren aracı kurumun, VAKFN ve AKBNK hisselerinde de yüksek miktarlı satış yaptığı görüldü.
Günün en çok net satış yapılan ilk beş hissesi şu şekilde:
|Hisse
|Net lot
|İşlem oranı (%)
|YKBNK
|-22.938.932
|17,20
|VAKFN
|-7.626.566
|5,72
|AKBNK
|-6.810.143
|5,11
|IHLAS
|-6.472.855
|4,85
|AKFYE
|-4.966.025
|3,72
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