Borsa İstanbul'da işlem gören Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 22,45 milyar TL'ye yükseldi. Satış gelirleri ve operasyonel kârlılıkta artış kaydedilirken net borçta yüzde 57'lik düşüş dikkat çekti.

CCOLA'NIN NET KÂRI 22,45 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Coca-Cola İçecek'in 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 18 milyar 246 milyon TL seviyesinden 22 milyar 455 milyon TL'ye yükseldi. Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 23 artış gösterdi.

Şirketin satış gelirleri de aynı dönemde yüzde 5 artarak 188,32 milyar TL'den 198,52 milyar TL'ye çıktı.

Brüt kâr yüzde 12 artışla 73,44 milyar TL'ye ulaşırken faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 13 yükselişle 38,49 milyar TL olarak gerçekleşti.

COCA-COLA İÇECEK'İN FİNANSAL SONUÇLARI

Finansal gösterge 2026/9 Yıllık değişim Satış gelirleri 198,52 milyar TL +%5 Brüt kâr 73,44 milyar TL +%12 FAVÖK 38,49 milyar TL +%13 Net parasal pozisyon kazançları 7,47 milyar TL -%1 Net dönem kârı 22,45 milyar TL +%23

CCOLA'NIN NET BORCU YÜZDE 57 AZALDI

Şirketin bilançosunda dikkat çeken gelişmelerden biri de net borçtaki gerileme oldu.

Coca-Cola İçecek'in 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda 31,61 milyar TL olan net borcu, üçüncü çeyrek sonunda 13,45 milyar TL'ye düştü. Böylece şirketin net borcunda bir önceki çeyreğe göre yüzde 57 azalış kaydedildi.

Aynı dönemde özkaynaklar yüzde 10 artarak 106,07 milyar TL'ye yükseldi. Toplam varlıklar ise yüzde 1 azalışla 251,71 milyar TL olarak gerçekleşti.

CCOLA'NIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK PERFORMANSI

Şirketin çeyreklik finansal verileri incelendiğinde, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık 69 milyar TL satış geliri elde ettiği görülüyor.

Üçüncü çeyrekte FAVÖK yaklaşık 13,5 milyar TL, net dönem kârı ise yaklaşık 8,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu sonuçlarla birlikte Coca-Cola İçecek, yılın ilk dokuz ayında hem satış gelirlerini hem de net kârını artırırken net borcunu önemli ölçüde azaltmış oldu.

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