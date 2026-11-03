MKK, SPK işlem yasağı kapsamındaki payları açıkladı. Listede 32 hisse kodu yer alırken MANAS payları “yasaklı” olarak sayıldı; diğerleri işlem görmeyen tipe dönüştü.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işlem yasağına ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların yasaklı ve borsada işlem görmeyen tipe dönüşen paylarına ilişkin liste paylaşıldı. Listede AKBNK, ASELS, THYAO, TUPRS, GARAN ve YKBNK gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay kodları da yer aldı.
MKK'DAN SPK İŞLEM YASAĞI AÇIKLAMASI
MKK'nın açıklamasına göre SPK kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların hesaplarında bulunan paylara ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.
Listede toplam 32 pay kodu bulunurken bunların 31'i “borsada işlem görmeyen tipe dönüşen”, biri ise “yasaklı” işlem açıklamasıyla yer aldı.
Borsada işlem görmeyen tipe dönüşen paylar arasında Akbank (AKBNK), Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKSGY), Aksa Enerji (AKSEN), Aselsan (ASELS), Borusan Boru (BRSAN), Emlak Konut GYO (EKGYO), Ereğli Demir ve Çelik (EREGL), Koç Holding (KCHOL), Pegasus (PGSUS), SASA Polyester (SASA), Şok Marketler (SOKM), Tüpraş (TUPRS), Türk Hava Yolları (THYAO), Garanti BBVA (GARAN), VakıfBank (VAKBN) ve Yapı Kredi (YKBNK) gibi şirketlerin payları bulunuyor.
BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN PAYLARIN LİSTESİ
MKK tarafından paylaşılan açıklamada yer alan şirketler ve ilgili pay miktarları şöyle:
|Şirket
|Borsa kodu
|Miktar (TL nominal)
|Akbank
|AKBNK
|0,087
|Akiş GYO
|AKSGY
|200.000
|Aksa Enerji
|AKSEN
|2.450
|Aksigorta
|AKGRT
|100.000
|Altınay Savunma
|ALTNY
|0,999
|Altınyağ Madencilik
|RUZYE
|0,190
|Aselsan
|ASELS
|7.736
|Aztek Teknoloji
|AZTEK
|32.850
|Borusan Boru
|BRSAN
|1.900
|Emlak Konut GYO
|EKGYO
|26.431
|Enka İnşaat
|ENKAI
|1.700
|Ereğli Demir Çelik
|EREGL
|35.624
|Europen Endüstri
|EUREN
|0,342
|Global Yatırım Holding
|GLYHO
|100.000
|İş Yatırım Ortaklığı
|ISYAT
|29,904
|Kocaer Çelik
|KCAER
|0,829
|Koç Holding
|KCHOL
|5.150,058
|Lila Kağıt
|LILAK
|26
|Marmara Holding
|MARMR
|516.963,120
|Mavi Giyim
|MAVI
|30.000
|Pasifik Donanım
|PATEK
|0,402
|Pegasus
|PGSUS
|0,503
|Polisan Holding
|POLHO
|130.000,172
|Reysaş GYO
|RYGYO
|22.500
|SASA Polyester
|SASA
|0,952
|Şok Marketler
|SOKM
|9.388
|Tüpraş
|TUPRS
|1.400
|Türk Hava Yolları
|THYAO
|18.410
|Garanti BBVA
|GARAN
|25.001,640
|VakıfBank
|VAKBN
|42.700
|Yapı Kredi
|YKBNK
|38.780,703
MANAS PAYLARI YASAKLI LİSTESİNDE YER ALDI
MKK açıklamasında ayrıca Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) payları “yasaklı” işlem açıklamasıyla listelendi.
MANAS paylarında yasaklı olarak belirtilen miktar 4 milyon 200 bin 3,855 TL nominal değer olarak açıklandı.
MKK'nın duyurusunda yer alan liste, SPK işlem yasağı getirilen yatırımcıların paylarına ilişkin kayıtları kapsıyor. Dolayısıyla listede şirketlerin borsa kodlarının bulunması, söz konusu şirketlerin tüm paylarında genel bir işlem yasağı olduğu anlamına gelmiyor.
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