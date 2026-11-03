Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işlem yasağına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların yasaklı ve borsada işlem görmeyen tipe dönüşen paylarına ilişkin liste paylaşıldı. Listede AKBNK, ASELS, THYAO, TUPRS, GARAN ve YKBNK gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay kodları da yer aldı.

MKK'DAN SPK İŞLEM YASAĞI AÇIKLAMASI

MKK'nın açıklamasına göre SPK kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların hesaplarında bulunan paylara ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Listede toplam 32 pay kodu bulunurken bunların 31'i “borsada işlem görmeyen tipe dönüşen”, biri ise “yasaklı” işlem açıklamasıyla yer aldı.

Borsada işlem görmeyen tipe dönüşen paylar arasında Akbank (AKBNK), Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKSGY), Aksa Enerji (AKSEN), Aselsan (ASELS), Borusan Boru (BRSAN), Emlak Konut GYO (EKGYO), Ereğli Demir ve Çelik (EREGL), Koç Holding (KCHOL), Pegasus (PGSUS), SASA Polyester (SASA), Şok Marketler (SOKM), Tüpraş (TUPRS), Türk Hava Yolları (THYAO), Garanti BBVA (GARAN), VakıfBank (VAKBN) ve Yapı Kredi (YKBNK) gibi şirketlerin payları bulunuyor.

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN PAYLARIN LİSTESİ

MKK tarafından paylaşılan açıklamada yer alan şirketler ve ilgili pay miktarları şöyle:

Şirket Borsa kodu Miktar (TL nominal) Akbank AKBNK 0,087 Akiş GYO AKSGY 200.000 Aksa Enerji AKSEN 2.450 Aksigorta AKGRT 100.000 Altınay Savunma ALTNY 0,999 Altınyağ Madencilik RUZYE 0,190 Aselsan ASELS 7.736 Aztek Teknoloji AZTEK 32.850 Borusan Boru BRSAN 1.900 Emlak Konut GYO EKGYO 26.431 Enka İnşaat ENKAI 1.700 Ereğli Demir Çelik EREGL 35.624 Europen Endüstri EUREN 0,342 Global Yatırım Holding GLYHO 100.000 İş Yatırım Ortaklığı ISYAT 29,904 Kocaer Çelik KCAER 0,829 Koç Holding KCHOL 5.150,058 Lila Kağıt LILAK 26 Marmara Holding MARMR 516.963,120 Mavi Giyim MAVI 30.000 Pasifik Donanım PATEK 0,402 Pegasus PGSUS 0,503 Polisan Holding POLHO 130.000,172 Reysaş GYO RYGYO 22.500 SASA Polyester SASA 0,952 Şok Marketler SOKM 9.388 Tüpraş TUPRS 1.400 Türk Hava Yolları THYAO 18.410 Garanti BBVA GARAN 25.001,640 VakıfBank VAKBN 42.700 Yapı Kredi YKBNK 38.780,703

MANAS PAYLARI YASAKLI LİSTESİNDE YER ALDI

MKK açıklamasında ayrıca Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) payları “yasaklı” işlem açıklamasıyla listelendi.

MANAS paylarında yasaklı olarak belirtilen miktar 4 milyon 200 bin 3,855 TL nominal değer olarak açıklandı.

MKK'nın duyurusunda yer alan liste, SPK işlem yasağı getirilen yatırımcıların paylarına ilişkin kayıtları kapsıyor. Dolayısıyla listede şirketlerin borsa kodlarının bulunması, söz konusu şirketlerin tüm paylarında genel bir işlem yasağı olduğu anlamına gelmiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.