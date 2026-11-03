Google Haberler

MKK, SPK işlem yasağı kapsamındaki payları açıkladı. Listede 32 hisse kodu yer alırken MANAS payları “yasaklı” olarak sayıldı; diğerleri işlem görmeyen tipe dönüştü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işlem yasağına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların yasaklı ve borsada işlem görmeyen tipe dönüşen paylarına ilişkin liste paylaşıldı. Listede AKBNK, ASELS, THYAO, TUPRS, GARAN ve YKBNK gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay kodları da yer aldı.

MKK'DAN SPK İŞLEM YASAĞI AÇIKLAMASI

MKK'nın açıklamasına göre SPK kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların hesaplarında bulunan paylara ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Listede toplam 32 pay kodu bulunurken bunların 31'i “borsada işlem görmeyen tipe dönüşen”, biri ise “yasaklı” işlem açıklamasıyla yer aldı.

Borsada işlem görmeyen tipe dönüşen paylar arasında Akbank (AKBNK), Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKSGY), Aksa Enerji (AKSEN), Aselsan (ASELS), Borusan Boru (BRSAN), Emlak Konut GYO (EKGYO), Ereğli Demir ve Çelik (EREGL), Koç Holding (KCHOL), Pegasus (PGSUS), SASA Polyester (SASA), Şok Marketler (SOKM), Tüpraş (TUPRS), Türk Hava Yolları (THYAO), Garanti BBVA (GARAN), VakıfBank (VAKBN) ve Yapı Kredi (YKBNK) gibi şirketlerin payları bulunuyor.

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN PAYLARIN LİSTESİ

MKK tarafından paylaşılan açıklamada yer alan şirketler ve ilgili pay miktarları şöyle:

Şirket Borsa kodu Miktar (TL nominal)
Akbank AKBNK 0,087
Akiş GYO AKSGY 200.000
Aksa Enerji AKSEN 2.450
Aksigorta AKGRT 100.000
Altınay Savunma ALTNY 0,999
Altınyağ Madencilik RUZYE 0,190
Aselsan ASELS 7.736
Aztek Teknoloji AZTEK 32.850
Borusan Boru BRSAN 1.900
Emlak Konut GYO EKGYO 26.431
Enka İnşaat ENKAI 1.700
Ereğli Demir Çelik EREGL 35.624
Europen Endüstri EUREN 0,342
Global Yatırım Holding GLYHO 100.000
İş Yatırım Ortaklığı ISYAT 29,904
Kocaer Çelik KCAER 0,829
Koç Holding KCHOL 5.150,058
Lila Kağıt LILAK 26
Marmara Holding MARMR 516.963,120
Mavi Giyim MAVI 30.000
Pasifik Donanım PATEK 0,402
Pegasus PGSUS 0,503
Polisan Holding POLHO 130.000,172
Reysaş GYO RYGYO 22.500
SASA Polyester SASA 0,952
Şok Marketler SOKM 9.388
Tüpraş TUPRS 1.400
Türk Hava Yolları THYAO 18.410
Garanti BBVA GARAN 25.001,640
VakıfBank VAKBN 42.700
Yapı Kredi YKBNK 38.780,703

MANAS PAYLARI YASAKLI LİSTESİNDE YER ALDI

MKK açıklamasında ayrıca Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) payları “yasaklı” işlem açıklamasıyla listelendi.

MANAS paylarında yasaklı olarak belirtilen miktar 4 milyon 200 bin 3,855 TL nominal değer olarak açıklandı.

MKK'nın duyurusunda yer alan liste, SPK işlem yasağı getirilen yatırımcıların paylarına ilişkin kayıtları kapsıyor. Dolayısıyla listede şirketlerin borsa kodlarının bulunması, söz konusu şirketlerin tüm paylarında genel bir işlem yasağı olduğu anlamına gelmiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barclays’ten dolar/TL analizi: Değer kaybı hızlandıBarclays’ten dolar/TL analizi: Değer kaybı hızlandı
Altında toparlanma: Kilogram fiyatı yükseldiAltında toparlanma: Kilogram fiyatı yükseldi

Google Haberler