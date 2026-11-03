Borsa İstanbul’da işlem gören Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN), yüzde 666,04 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sürecini durdurma ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdindeki başvurusunu geri çekme kararı aldı. Şirket, kararın gerekçesi olarak pay fiyatında yaşanan değer kaybını ve mevcut fiyat seviyesinde oluşacak bölünme fiyatının beklentilerin altında kalmasını gösterdi.

DURKN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI İPTAL EDİLDİ

Durukan Şekerleme tarafından 3 Kasım 2026 tarihinde seans sırasında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bedelsiz sermaye artırımı sürecine ilişkin karar duyuruldu.

Açıklamaya göre şirket, 2,5 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 132,5 milyon TL çıkarılmış sermayesini, 882,5 milyon TL artırarak 1 milyar 15 milyon TL’ye yükseltmeyi planlıyordu. Yüzde 666,04 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için yürütülen işlemlerin durdurulmasına ve SPK'ya yapılan başvurunun geri çekilmesine karar verildi.

İPTAL KARARININ GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Şirket, son günlerde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle pay fiyatının değer kaybettiğini belirtti. Mevcut fiyat seviyesinde sermaye artırımı sonrasında oluşacak bölünme fiyatının beklenen seviyenin altında kalacağı değerlendirmesiyle sürecin durdurulduğu ifade edildi.

DURKN SERMAYE ARTIRIMI DETAYLARI

Açıklama Tutar Mevcut sermaye 132.500.000 TL Bedelsiz artırılacak sermaye 882.500.000 TL Bedelsiz sermaye artırımı oranı %666,04 Ulaşılacak sermaye 1.015.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL Yönetim kurulu karar tarihi 6 Temmuz 2026

Böylece DURKN yatırımcılarının beklediği bedelsiz sermaye artırımı süreci, şirketin başvuruyu geri çekme kararıyla sona ermiş oldu.

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