Şirket, geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 1 milyar 23 milyon TL'lik net zararın ardından bu yıl 19 milyar 571 milyon TL net kâr elde etti. Satış gelirleri yıllık bazda yüzde 17 gerilerken FAVÖK yüzde 2 arttı.

SABANCI HOLDİNG'İN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 17 GERİLEDİ

Sabancı Holding'in 2026 yılının ilk 9 ayında satış gelirleri 915 milyar 49 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları, 2025 yılının aynı dönemindeki 1 trilyon 98 milyar 618 milyon TL seviyesine göre yüzde 17 azaldı.

Brüt kâr ise yıllık bazda yüzde 4 düşüşle 219 milyar 191 milyon TL'ye geriledi. Buna karşılık şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 2 artarak 82 milyar 435 milyon TL'ye yükseldi.

NET KÂR 19,5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Sabancı Holding, 2025 yılının ilk 9 ayında 1 milyar 23 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirket, 2026 yılının aynı döneminde ise 19 milyar 571 milyon TL net dönem kârı elde etti.

SABANCI HOLDİNG'İN NET BORCU YÜZDE 28 AZALDI

Şirketin bilanço verilerine göre 2026 Eylül sonunda toplam varlıkları 4 trilyon 822 milyar 636 milyon TL oldu. Bu rakam, 2026 Haziran dönemindeki 4 trilyon 912 milyar 231 milyon TL'ye kıyasla yüzde 2 geriledi.

Net borç 310 milyar 331 milyon TL'den 222 milyar 341 milyon TL'ye düşerek yüzde 28 azaldı. Özkaynaklar ise yaklaşık 442 milyar 376 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

SAHOL hisseleri kapanışı yüzde 4,55’Lik yükselişle 86,2 TL’den yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.