Gün sonu verilerine göre BofA'nın net hacmi 6 milyar 452 milyon 145 bin 935 olarak gerçekleşti.

BofA'nın alım listesinde SASA ilk sırada yer aldı. Aracı kurum, SASA hissesinde 210 milyon 6 bin 426 lot net alım gerçekleştirdi. SASA'yı 43 milyon 906 bin 744 lotla ISCTR, 33 milyon 707 bin 252 lotla AKBNK takip etti.

Alım tarafında YKBNK 12 milyon 121 bin 319 lot, CANTE ise 10 milyon 598 bin 434 lot net alımla ilk beş hisse arasında yer aldı.

Satış tarafında GSRAY ilk sıraya yerleşti. BofA, GSRAY hissesinde 9 milyon 93 bin 773 lot net satış yaptı. TCELL'de 6 milyon 411 bin 134 lot, EFOR'da 5 milyon 855 bin 555 lot net satış gerçekleştirdi.

Satış listesinde IEYHO 5 milyon 716 bin 532 lot, SKBNK ise 4 milyon 222 bin 424 lot net satışla öne çıktı.

BANK OF AMERİCA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 210.006.426 37,72 1,623 ISCTR 43.906.744 7,89 12,923 AKBNK 33.707.252 6,05 66,281 YKBNK 12.121.319 2,18 36,191 CANTE 10.598.434 1,90 0,962

Kaynak: ForInvest

BANK OF AMERİCA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet GSRAY -9.093.773 8,51 0,736 TCELL -6.411.134 6,00 93,141 EFOR -5.855.555 5,48 12,233 IEYHO -5.716.532 5,35 6,365 SKBNK -4.222.424 3,95 3,341

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