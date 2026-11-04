Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hisselerinde gününde güçlü alımlar dikkat çekti. Gün içerisinde yüzde 10 yükselerek tavan fiyatı gören hisseler, kısa süreli geri çekilmenin ardından yeniden tavan oldu. THYAO hisselerinde alım ve satım tarafında öne çıkan aracı kurumlar da belli oldu.

THYAO HİSSELERİ YENİDEN TAVAN YAPTI

THYAO hisseleri, saat 17.15 itibarıyla gelen güçlü alımlarla yüzde 10 yükselerek tavan fiyata ulaştı. Ancak hisseler bu seviyede kalıcı olamadı. Saat 17.43 itibarıyla yüzde 9,72 yükselişle 291 TL seviyesinde işlem gören THYAO, saat 17.45'te yeniden yüzde 10 yükselişe ulaşarak tavan oldu.

THY HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Günlük aracı kurum dağılımına göre THYAO hisselerinde alım tarafında Bank of America ilk sırada yer aldı. Bank of America 4 milyon 108 bin 730 lotluk net alımla öne çıkarken, AK Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım da en çok alım yapan kurumlar arasında yer aldı.

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Bank of America 4.108.730 49,41 288,011 AK Yatırım 1.850.750 22,26 296,081 Yapı Kredi 1.314.023 15,80 274,712 Yatırım Finansman 453.516 5,45 281,464 HSBC 175.545 2,11 275,796 Diğer 412.332 4,96 -

THY HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ise İş Yatırım ilk sırada yer aldı. İş Yatırım'ın net satışı 1 milyon 836 bin 230 lot olurken, Garanti Yatırım 1 milyon 481 bin 383 lotluk net satış gerçekleştirdi.

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) İş Yatırım -1.836.230 22,08 290,043 Garanti -1.481.383 17,82 286,971 Midas -574.024 6,90 284,938 Fiba Yatırım -541.513 6,51 276,550 Vakıf -524.666 6,31 286,710 Diğer -3.357.080 40,37 -

THYAO'DA NET ALIM 2,94 MİLYON LOT OLDU

Görüntüdeki aracı kurum dağılımına göre THYAO hisselerinde ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 7 milyon 902 bin 564 lot, ilk 5 satıcı kurumun toplam net satışı ise 4 milyon 957 bin 816 lot olarak gerçekleşti. Böylece toplam net alım 2 milyon 944 bin 748 lot oldu.

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), 2026 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını yakın bir zamanda açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 gerilerken, hasılatı yüzde 42 arttı. 7 aracı kurumdan da hedef fiyat geldi.

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