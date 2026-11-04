Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), 2026 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 gerilerken, hasılatı yüzde 42 arttı. Bilanço açıklamasının ardından 7 aracı kurum THYAO hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı. En yüksek hedef fiyat 490 TL oldu.

THY'NİN 9 AYLIK NET KÂRI GERİLEDİ

Türk Hava Yolları, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 80 milyar 330 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 81 milyar 64 milyon TL net kâr elde etmişti. Böylece THY'nin 9 aylık net kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 azaldı.

Şirketin çeyreklik net kârı ise 61 milyar 466 milyon TL olarak gerçekleşti. THY'nin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarken, özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 11 yükseldi.

THYAO HİSSESİ İÇİN 7 ARACI KURUMDAN HEDEF FİYAT

Bilanço sonrasında İnfo Yatırım, Deniz Yatırım, Şeker Yatırım, Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, Gedik Yatırım ve Ahlatcı Yatırım, THYAO hissesi için hedef fiyatlarını açıkladı.

En yüksek hedef fiyat 490 TL ile Garanti BBVA Yatırım'dan gelirken, en düşük hedef fiyat 330 TL ile Ak Yatırım tarafından belirlendi.

THYAO hedef fiyatları

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Garanti BBVA Yatırım 490,00 TL Endeks üstü getiri %68,38 Gedik Yatırım 483,00 TL Endeks üstü getiri %65,97 Deniz Yatırım 461,00 TL Al %58,41 Şeker Yatırım 445,00 TL Al %52,92 Ahlatcı Yatırım 425,96 TL Al %46,37 İnfo Yatırım 373,25 TL Belirtilmedi %28,26 Ak Yatırım 330,00 TL Nötr %13,40

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