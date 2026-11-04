Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 2025 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin bilgi verdi. 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantı, yeterli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle hukuken açılamadı.

TUCLK GENEL KURULUNDA TOPLANTI NİSABI SAĞLANAMADI

Şirketin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00'de İstanbul Ümraniye'de bulunan Bof Hotels Business'ta düzenlendi.

Toplantıda şirketin 360 milyon TL'lik sermayesini temsil eden 360 milyon adet paydan toplam 69 milyon 784 bin 687 TL sermayeye karşılık gelen pay temsil edildi.

Ancak yapılan incelemeler sonucunda toplantıda temsil edilen sermayenin, Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi kapsamında öngörülen toplantı nisabını karşılamadığı tespit edildi.

TEMETTÜ KONUSUNDA KARAR ALINAMADI

Bakanlık temsilcisi, toplantı nisabının oluşmaması nedeniyle genel kurulun açılamayacağını, gündem maddelerinin görüşülmesinin ve karar alınmasının hukuken mümkün olmadığını pay sahiplerine bildirdi.

Pay sahiplerinin toplantıya devam edilmesi yönündeki taleplerine rağmen nisap yetersizliğine ilişkin şerh tutanağa geçirildi. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden gündem maddeleri görüşülmüş olsa da toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle bu maddeler tutanağa yazılmadı.

Bu nedenle söz konusu genel kurulda temettü dağıtımına ilişkin geçerli bir karar alınamadı. Şirketin temettü dağıtımına ilişkin nihai kararı için yapılacak yeni açıklamalar takip edilecek.

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