Yapı Kredi Bankası (YKBNK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını geçen günlerde açıklamıştı. Bankanın 9 aylık net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 41,7 milyar TL'ye yükselmişti. Bilançonun ardından aracı kurumlar Yapı Kredi hissesi için hedef fiyatlarını güncelledi.

YAPI KREDİ HİSSESİ İÇİN EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 54,30 TL

4 Kasım 2026 itibarıyla açıklanan değerlendirmelerde Deniz Yatırım, Yapı Kredi için 54,30 TL hedef fiyat belirleyerek en yüksek beklentiyi ortaya koydu. Kurumun tavsiyesi “al” oldu. Bu hedef fiyat, 36,64 TL seviyesindeki son fiyata göre yüzde 48,19 prim potansiyeline işaret etti.

Garanti BBVA Yatırım 51 TL, Şeker Yatırım ise 50,17 TL hedef fiyat açıkladı. Şeker Yatırım, önceki 51,10 TL hedef fiyatını aşağı yönlü revize etti.

YKBNK İÇİN ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Deniz Yatırım 54,30 TL Al %48,19 Garanti BBVA Yatırım 51,00 TL Endeks üstü getiri %39,19 Şeker Yatırım 50,17 TL Al %36,92 Vakıf Yatırım 48,40 TL Endeks üstü getiri %32,09 İş Yatırım 48,00 TL Al %31,00 Ak Yatırım 47,00 TL Endeks üstü getiri %28,27 Halk Yatırım 46,93 TL Al %28,08

Aracı kurumların hedef fiyatları, 36,64 TL olarak belirtilen son fiyat baz alınarak hesaplanan prim potansiyellerini yansıtıyor. Hedef fiyatlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.

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