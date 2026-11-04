Açıklanan bilançolara göre 11 sanayi şirketi, net kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100’ün üzerinde artırmayı başardı.

Kâr artış oranında yüzde 14.904,86 ile ŞA-RA Enerji zirveye yerleşirken, mutlak kâr artışında 8,76 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik lider oldu.

İncelenen 11 şirketin tamamı 2025’in ilk dokuz ayını da kârla kapatmıştı. Bu şirketlerden sekizinde yıllık net kâr artışı yüzde 150 barajını aştı.

DEMİR-ÇELİKTE 16,59 MİLYAR LİRALIK DEV ARTIŞ

Yüzdesel değişimlerin ötesinde net parasal büyüklüklerde demir-çelik sektörünün ağırlığı öne çıktı.

Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik, sağladıkları milyarlarca liralık artışla 11 şirketin toplam kâr genişlemesinin aslan payını üstlendi:

Ereğli Demir Çelik (EREGL): Net kârını 2,38 milyar TL’den 11,14 milyar TL’ye çıkararak 8,76 milyar TL’lik net artış (+%367,41) sağladı.

İskenderun Demir Çelik (ISDMR): Net kârını 4,63 milyar TL’den 12,46 milyar TL’ye yükselterek 7,83 milyar TL ek kâr (+%169,15) elde etti.

İki şirketin net kârındaki kümülatif artış tutarı yaklaşık 16,59 milyar TL olarak gerçekleşti.

DÜŞÜK BAZ ETKİSİYLE DÖRT HANELİ BÜYÜMELER

Oransal büyümede ŞA-RA Enerji ve Albayrak Beton Sanayi dört haneli yükselişlerle dikkat çekti. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki düşük kâr tabanı bu rekor oranlarda belirleyici oldu:

ŞA-RA Enerji (SARAE): Geçen yıl 6,33 milyon TL olan net kârını 949,61 milyon TL’ye taşıyarak yüzde 14.904,86’lık rekor bir oransal büyüme kaydetti.

Albayrak Beton (ALBTN): Net kârını 5,71 milyon TL seviyesinden 108,28 milyon TL’ye ulaştırarak yüzde 1.794,85 artış bildirdi.

Koza Polyester (%608,27), Pınar Su (%445,56) ve CVK Maden (%265,23) ise üç haneli güçlü artış grafiği sergileyen diğer sanayi temsilcileri oldu.

11 SANAYİ ŞİRKETİNİN 9 AYLIK NET KÂR PERFORMANSI

Şirket (Kod) 2025/09 Net Kâr (TL) 2026/09 Net Kâr (TL) Net Artış (TL) Değişim (%) ŞA-RA Enerji (SARAE) 6.328.712 949.614.349 943.285.637 +%14.904,86 Albayrak Beton (ALBTN) 5.714.527 108.281.680 102.567.153 +%1.794,85 Koza Polyester (KOPOL) 90.940.183 644.104.263 553.164.080 +%608,27 Pınar Su (PINSU) 31.661.311 172.730.200 141.068.889 +%445,56 Ereğli Demir Çelik (EREGL) 2.384.101.000 11.143.436.000 8.759.335.000 +%367,41 CVK Maden (CVKMD) 508.950.426 1.858.815.905 1.349.865.479 +%265,23 İskenderun Demir Çelik (ISDMR) 4.630.381.000 12.462.839.000 7.832.458.000 +%169,15 F-M İzmit Piston (FMIZP) 57.728.277 149.996.334 92.268.057 +%159,83 Kıraç Galvaniz (TCKRC) 800.005.568 1.955.529.871 1.155.524.303 +%144,44 Yayla Gıda (YYLGD) 1.077.487.267 2.437.159.549 1.359.672.282 +%126,19 Derimod (DERIM) 39.265.759 86.298.058 47.032.299 +%119,78

YÜZDE 100 EŞİĞİNİ AŞAN DİĞER İSİMLER

Kıraç Galvaniz yüzde 144,44 artışla kârını 1,96 milyar TL’ye, Yayla Gıda yüzde 126,19 artışla 2,44 milyar TL’ye yükseltti. Listeyi yüzde 119,78 artış ve 86,30 milyon TL kârla Derimod tamamladı.

Piyasa uzmanları, yüksek yüzdesel artışların tek başına kârlılığın kalitesini ve sürdürülebilirliğini yansıtmayabileceğine, özellikle geçmiş dönemdeki düşük baz etkisi, tek seferlik gelirler ve operasyonel nakit akışlarının detaylı incelenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Kaynak: Stockeys

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