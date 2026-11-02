Borsa İstanbul'da üçüncü çeyrek bilanço döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 9 şirketi ilgilendiren karar geldi. Kurul, şirketlerin 2026 yılı dokuz aylık finansal raporlarını açıklamak için yaptıkları ek süre taleplerini uygun buldu. Bosch Fren, Burçelik Vana ve Gündoğdu Gıda'nın da aralarında bulunduğu şirketler için yeni bilanço tarihleri belirlendi. En uzun süre 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılırken, iki şirketin finansal raporlarını 6 Kasım'a kadar açıklaması gerekiyor.

BİLANÇO AÇIKLAMA SÜRESİ UZATILAN 8 ŞİRKET

SPK tarafından ek süre talepleri kabul edilen şirketler ve yeni son bildirim tarihleri şöyle:

1. Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN)

Son bilanço açıklama tarihi: 6 Kasım 2026

2. Diriteks Diriliş Tekstil (DIRIT)

Son bilanço açıklama tarihi: 6 Kasım 2026

3. Doğusan Boru (DOGUB)

Son bilanço açıklama tarihi: 13 Kasım 2026

4. Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HUBVC)

Son bilanço açıklama tarihi: 13 Kasım 2026

5. Bosch Fren Sistemleri (BFREN)

Son bilanço açıklama tarihi: 16 Kasım 2026

6. Saray Matbaacılık (SAMAT)

Son bilanço açıklama tarihi: 20 Kasım 2026

7. Burçelik Vana (BURVA)

Son bilanço açıklama tarihi: 30 Kasım 2026

8. Gündoğdu Gıda (GUNDG)

Son bilanço açıklama tarihi: 31 Aralık 2026

*9. Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.'nin (TRHOL)

Son bilanço açıklama tarihi: 30 Kasım 2026

EN UZUN BİLANÇO SÜRESİ GÜNDOĞDU GIDA'YA VERİLDİ

SPK'nın kararı kapsamında finansal raporlarını açıklamak için en uzun süre tanınan şirket Gündoğdu Gıda (GUNDG) oldu.

Şirketin 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını bildirmesi için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Burçelik Vana'ya (BURVA) ise 30 Kasım'a kadar süre tanındı.

Listenin diğer ucunda bulunan Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN) ve Diriteks (DIRIT), finansal raporlarını 6 Kasım Cuma gününe kadar açıklayabilecek.

Bilançoya ek süre verilmesi ne anlama GELİYOR?

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, belirlenen finansal raporlama dönemlerinde bilanço ve gelir tablolarını KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü bulunuyor.

Şirketler, çeşitli nedenlerle finansal raporlarını belirlenen takvimde tamamlayamadıkları durumlarda ek süre talebinde bulunabiliyor.

SPK tarafından uygun görülen talepler doğrultusunda şirketlere yeni bir son bildirim tarihi tanımlanıyor.

Ancak finansal raporların açıklanması için ek süre verilmesi, tek başına şirketlerin zarar açıkladığı veya finansal durumlarının bozulduğu anlamına gelmiyor.

SPK'nın söz konusu duyurusunda da şirketlerin ek süre taleplerinin gerekçelerine ya da açıklayacakları finansal sonuçların içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Yatırımcılar, şirketlerin dokuz aylık finansal performanslarını yeni açıklama tarihlerinde yayımlanacak KAP bildirimleri üzerinden takip edebilecek.