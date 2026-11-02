Yeni haftaya değer kayıplarıyla başlayan Türk lirası karşısında döviz kurları tarihi rekor kırdı.

Haftanın ilk işlem gününde sabah saat 09:18 sıralarında 49,97 TL bandında dengelenen dolar/TL, piyasalardaki alımların hız kazanmasıyla birlikte saat 11:57 itibarıyla 50 TL eşiğini geride bıraktı.

Euro tarafında da sert hareketlilik kaydedildi. Güne 55,91 TL seviyelerinden başlayan euro/TL kuru, Türk lirası üzerindeki satış baskısının kuvvetlenmesiyle gün ortasında 56,16 TL seviyesine kadar yükseldi.

GÖZLER ABD ARA SEÇİMLERİNDE VE İSTİHDAM RAPORUNDA

Kurlardaki küresel ve yerel dalgalanmanın arka planında piyasaların ana gündem maddesi ABD'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler oldu:

• Kongre Ara Seçimleri: ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki güç dağılımını belirleyecek ara seçimler, Donald Trump yönetiminin uygulayacağı ekonomi ve maliye politikalarının geleceği açısından kritik önem taşıyor. Kongre çoğunluğunun şekillenmesi küresel risk iştahını doğrudan etkiliyor.

• Kritik İstihdam Verisi: Döviz piyasalarının radarındaki bir diğer başlık ise Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri. Bir önceki dönemde yüzde 4,2 olarak açıklanan işsizlik oranı ve 29 bin kişilik istihdam artışının ardından gelecek yeni verilerin, küresel çapta dolar endeksi ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki oynaklığı daha da artırması bekleniyor.

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