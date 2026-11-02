Döviz piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürüyor. Dolar ve euro kurundaki son durum, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" ve "1 dolar kaç TL?" soruları gündemdeki yerini korurken, 2 Kasım 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla güncel döviz alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte dolar, euro ve sterlin kurlarında son durum...

2 KASIM 2026 DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

TSİ 07.29 itibarıyla dolar, euro ve sterlinin alış satış fiyatları şöyle;

-Dolar alış fiyatı: 49,9644 TL

-Dolar satış fiyatı: 49,9783 TL

-Euro alış fiyatı: 55,8603 TL

-Euro satış fiyatı: 55,8909 TL

-Sterlin alış fiyatı: 66,9360 TL

-Sterlin satış fiyatı: 66,9455 TL

DÖVİZ KURLARINDA BU HAFTA NELER TAKİP EDİLECEK?

Kasım ayının ilk işlem haftasında dolar ve euro kurlarının seyri, yurt içi ve küresel ekonomik verilerle birlikte değerlendirilecek.

Türkiye'de enflasyon verileri ve para politikasına ilişkin beklentiler, Türk lirası varlıkların görünümü açısından önem taşırken ABD'den gelecek ekonomik göstergeler de doların küresel hareketinde belirleyici olabilecek.

Euro/TL tarafında ise euro/dolar paritesindeki değişimlerin yanı sıra Türk lirasının performansı izlenecek.