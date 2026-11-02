Fon soruşturmasında Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi. Arıncı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın ifadesi alındı. Arıncı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
TAKASBANK GENEL MÜDÜRÜ YUNUS ARINCI İFADE VERDİ
Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın da ifadesine başvuruldu.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre Arıncı, soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YUNUS ARINCI HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Arıncı hakkında iki ayrı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Bu kapsamda Takasbank Genel Müdürü'nün yurt dışına çıkışı yasaklanırken belirlenen aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirildi.
Arıncı hakkındaki soruşturma süreci devam ediyor.
BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Fon soruşturması kapsamında 31 Ekim'de Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergun'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.
Ergun'un gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul yönetiminde de görev değişikliğine gidilmişti.
Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, Yönetim Kurulu kararıyla Genel Müdürlük görevine vekaleten atanmıştı.