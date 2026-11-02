Fon soruşturmasında adı geçen Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL), 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden işleme açılıyor. Borsa İstanbul'un kararıyla Yakın İzleme Pazarı'na alınan şirketin hisseleri, aynı tarihten itibaren 5 endeksten çıkarıldı. Peki, yatırımcılar TRHOL hisselerinde alım satım yapabilecek mi?

TRHOL HİSSELERİ BUGÜN YENİDEN İŞLEME AÇILIYOR

Borsa İstanbul tarafından 28 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-(d) maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildiği bildirildi.

Söz konusu karar doğrultusunda şirket paylarının işlem sırası 30 Ekim Cuma günü kapalı kaldı.

Borsa İstanbul'un duyurusuna göre TRHOL hisseleri, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

TRHOL HİSSELERİ 5 ENDEKSTEN ÇIKARILDI

Borsa İstanbul, TRHOL paylarının işlem gördüğü pazarın değişmesi nedeniyle endekslerde de düzenlemeye gitti.

30 Ekim'de KAP'a yapılan açıklamaya göre TRHOL hisseleri, 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren şu endekslerden çıkarıldı:

BIST Tüm Endeksi (XUTUM)

BIST Tüm-100 Endeksi (XTUMY)

BIST Mali Endeksi (XUMAL)

BIST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD)

BIST İstanbul Endeksi (XSIST)

Kararın BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1 maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

FON SORUŞTURMASINDA TRHOL DE İNCELEMEYE ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında TRHOL payları da inceleme konusu olmuştu.

Başsavcılığın açıklamasında TRHOL, IEYHO, VSNMD ve ODINE paylarına ilişkin işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen raporların ve yapılan başvuruların değerlendirildiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında Tera Grubu'nun üst düzey yöneticilerine yönelik de tutuklama kararları verilmişti.

Tera Finansal Yatırımlar Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci, 18 Eylül'de görevlerinden ayrılmış, 25 Eylül'de fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de soruşturma kapsamında 23 Eylül'de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Öte yandan, Tera Grubu'ndaki ayrı bir halka açık şirket olan Tera Yatırım Teknoloji Holding'e (TEHOL), İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim tarihli kararıyla TMSF kayyum olarak atanmıştı.

TRHOL EKİM AYINDA YÜZDE 86,43 DEĞER KAYBETTİ

Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerinde eylül ayında başlayan sert satışlar ekim boyunca devam etti.

30 Eylül 2026 tarihinde 1.415 TL'den kapanan TRHOL hisseleri, ekim ayındaki son işlem günü olan 27 Ekim'de 192 TL'ye kadar geriledi.

Böylece hisse, ekim ayını yüzde 86,43 değer kaybıyla tamamladı.

TRHOL, 15 Eylül'de 4.500 TL'den kapanmasının ardından 16 Eylül–27 Ekim dönemindeki 30 işlem gününün tamamında taban fiyattan kapanış gerçekleştirdi.

Bu dönemde hisse fiyatındaki toplam kayıp yüzde 95,73'e ulaştı.

YAKIN İZLEME PAZARI'NDA YATIRIMCILAR HİSSE ALIP SATABİLİR Mİ?

TRHOL hisselerinin Yakın İzleme Pazarı'na alınması, yatırımcıların bu hisseleri artık alıp satamayacağı anlamına gelmiyor.

Yakın İzleme Pazarı'nda bireysel yatırımcılar da yetkili yatırım kuruluşları aracılığıyla hisse alım ve satımı yapabiliyor. Ancak işlemler, diğer bazı pazarlardan farklı kurallara tabi tutuluyor.

Yakın İzleme Pazarı'ndaki işlem koşulları şöyle:

Paylarda sürekli işlem yerine tek fiyat yöntemi uygulanıyor.

Alım ve satım emirleri belirlenen zaman dilimlerinde toplanarak eşleştiriliyor.

İşlemlerde brüt takas esasları geçerli oluyor.

Emirlerin gerçekleşmesi, uygun fiyat ve miktarda karşı emir bulunmasına bağlı oluyor.

Dolayısıyla TRHOL yatırımcıları yeniden emir verebilecek ancak emirlerin gerçekleşmesi garanti olmayacak.

YAKIN İZLEME PAZARI NE ANLAMA GELİYOR?

Yakın İzleme Pazarı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen koşullar kapsamında daha yakından izlenmesi gereken şirket paylarının işlem gördüğü pazar olarak tanımlanıyor.

Bu pazarda işlem gören paylarda likiditenin sınırlı olması ve fiyat hareketlerinin daha sert gerçekleşmesi gibi riskler bulunabiliyor.

TRHOL'ün Yakın İzleme Pazarı'na geçmesi, şirket hisselerinin borsadan tamamen çıkarıldığı anlamına gelmiyor.

Ancak pazar değişikliği ve endekslerden çıkarılma kararı, yatırımcıların hisseye ilişkin riskleri değerlendirirken dikkate alması gereken önemli unsurlar arasında bulunuyor.